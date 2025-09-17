Aubay enregistre une contraction de 17% du son RNPG au 1er semestre

Aubay a enregistré un résultat net part du groupe de 14 millions d'euros au premier semestre 2025, en repli de 16,9% par rapport à la même période de 2024. La société pointe la baisse de son résultat opérationnel et son taux d'imposition moyen relevé à 27% contre 25% un an plus tôt.

Le bénéfice par action ressort ainsi à 1,10 euro, contre 1,30 euro au premier semestre 2024.



Le chiffre d'affaires s'établit à 269 millions d'euros, en léger retrait de 1,2% sur un an. Ce recul est attribué à un effet calendaire défavorable impactant toutes les zones géographiques. À périmètre constant, la croissance organique ressort également à -1,2%.



Le résultat opérationnel d'activité atteint 19,3 millions d'euros, en baisse de 13%, faisant reculer la marge à 7,2% du chiffre d'affaires contre 8,1% un an plus tôt. Hors éléments non récurrents, le résultat opérationnel ressort à 17,9 millions d'euros, en baisse de 13,9%.



La génération de trésorerie reste solide, avec une trésorerie nette de 106,6 millions d'euros au 30 juin 2025, en progression de 11,1% sur un an, malgré le versement d'un dividende de 10,2 millions d'euros et un programme de rachat d'actions propres de 0,8 million.



'Dans un climat économique incertain qui favorise l'attentisme des donneurs d'ordres, Aubay a fait preuve d'une bonne résistance portée par son positionnement stratégique, sa présence européenne et sa forte exposition dans les secteurs bancaires et de l'assurance', souligne le communiqué.



À périmètre constant, Aubay confirme ses objectifs annuels avec une croissance organique comprise entre 0 et +3%, et une marge opérationnelle d'activité attendue entre 8,5% et 9,5%. En incluant la société Solutec (consolidée à partir du 1er juillet), le chiffre d'affaires 2025 est désormais attendu entre 592 et 608 millions d'euros, en hausse de 9,6% à 12,5%, avec une marge comprise entre 8% et 9%.