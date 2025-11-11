Audacia en partenariat avec le Bleuet de France via Straton

La société de private equity Audacia annonce un partenariat avec l'oeuvre nationale du Bleuet de France, 'symbole national de la mémoire et de la solidarité envers le monde combattant', via son nouveau fonds dédié à la défense et à la souveraineté industrielle, Straton.



Dans le cadre de ce partenariat, une partie significative de la rémunération de performance perçue par l'équipe de gestion de Straton sera reversée au Bleuet de France, afin de soutenir ses actions en faveur des blessés, veuves, orphelins et pupilles de guerre.



Doté d'une taille cible de 150 millions d'euros, Straton investira des tickets de 2 à 15 MEUR dans des PME françaises non cotées de la Base industrielle et technologique de défense (BITD), à fort potentiel d'innovation et d'export.



Straton se distingue par un positionnement unique sur le segment small cap, là où se trouvent près de 4000 PME de la BITD encore peu accompagnées par le capital-investissement. Ses investissements répondront à des défis technologiques, capacitaires et de résilience.