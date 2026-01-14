Audi a livré plus de 1,6 million de véhicules dans le monde entier en 2025, soit une baisse d'environ 3 % par rapport à l'année précédente.
Cependant les carnets de commandes confirment une tendance à la hausse : l'an dernier, les commandes ont augmenté de plus de 13 % par rapport à 2024, tandis que les commandes de modèles électriques ont bondi d'environ 58 %.
Les livraisons de modèles entièrement électriques ont atteint un record de plus de 223 000 unités en 2025, soit environ 36 %.
Les deux nouveaux véhicules électriques (VE), l'Audi A6 e-tron (37 000 unités) et l'Audi Q6 e-tron (84 000 unités), ont particulièrement stimulé la demande. Audi a établi des records de livraison sur des marchés tels que le Canada, la Pologne, la Turquie et le Danemark.
En Europe (hors Allemagne), Audi a livré plus de 464 000 véhicules. Les livraisons de véhicules électriques ont augmenté d'environ 40 % pour atteindre environ 113 000 unités. Audi a également enregistré de solides gains en Allemagne avec plus de 206 000 véhicules livrés (+4 %).
En Amérique du Nord, Audi a livré plus de 202 000 unités (-12 %) ; environ 33 000 étaient des VE (+15 %). Au Canada, les livraisons ont atteint un record de plus de 37 000 unités (+11 %).
Le groupe a livré environ 618 000 véhicules en Chine (-5 %) et a obtenu la première place parmi les principaux concurrents.
" Notre initiative produit démarre, et les livraisons le reflètent progressivement. En 2025, nous avons principalement pu obtenir des augmentations pour les modèles électriques ", a déclaré Marco Schubert, membre du conseil d'administration des ventes et du marketing.
" Cela montre que les clients adoptent avec enthousiasme des modèles électriques comme l'Audi A6 e-tron et l'Audi Q6 e-tron
