aufeminin - 1er semestre 2018 : poursuite de la croissance du Groupe avec des résultats en phase avec la stratégie déployée

aufeminin (Paris:FEM) (ISIN : FR0004042083, MNEMO : FEM), 1er créateur de communautés, annonce ses résultats pour le 1er semestre de l’exercice 2018 (à fin juin), arrêté par son Conseil d’Administration réuni le 6 septembre 2018.

Synthèse financière - données publiées : En millions € S1 2018 S1 2017 Variation 31 déc. 2017 Chiffre d’affaires 57,0 53,7 +6% 113,5 EBITDA (1) 6,9 8,8 (22)% 21,3 En % du chiffre d’affaires 12,1% 16,4% 19% Résultat opérationnel 2,7 5,5 (51)% 12,1 En % du chiffre d’affaires 4,7% 10,2% 11% Résultat net part du Groupe 1,7 3,0 (43)% 11,0 Flux de trésorerie opérationnel 11,7 5,5 12,3 Trésorerie de clôture 53,7 81,4 66,2

(1) L’EBITDA est la résultante du résultat opérationnel retraité des charges et produits opérationnels non

récurrents, des charges d’amortissement et de dépréciation.

Très bonne croissance d’activité, +10% à changes constants, avec une accélération au T2

Sur le 1er semestre de l’exercice, le Groupe aufeminin a enregistré un chiffre d’affaires de 57 M€ en progression de +6,2% et +9,9% à taux constants, incluant une forte accélération de la croissance au 2ème trimestre à +13,6% et +21,5% à taux constants :

- En France, le chiffre d’affaires s’inscrit à 28,6 M€, en croissance de +15,2%, soutenue par la forte progression des activités d’Aufeminin, Marmiton et l’intégration d’Ykone ; la croissance du seul T2 ressort à +28,2% après les +1,4% enregistrés au T1 ;

- à l’International, le chiffre d’affaires est de 28,5 M€, en recul de -1,6% et en progression de +5,1% à taux constants après le fort rebond du T2, +15,2% à taux constants, vs. -5% au T1. L’activité à l’international bénéficie toujours des bonnes performances de My Little Paris au Japon et Livingly Media enregistre une croissance de son activité hors effet de change.

Une rentabilité maîtrisée et conforme à la stratégie de transformation

Le Groupe continue avec succès sa mutation lancée depuis 2 ans. Les piliers stratégiques « Programmatic & content marketing » et « Social e-commerce » continuent à se développer avec des croissances significatives conformément au plan de déploiement prévu par le Groupe.

En contrepartie, les revenus traditionnels de « Direct Media » baissent, impactant ainsi la profitabilité dégagée par les autres piliers. En France, l’activité de « Direct Media », a été fortement affectée par cette tendance de fond. Cette activité traditionnelle est en train d’être remplacée par les revenus programmatiques et par une activité élargie de conseil aux marques.

En parallèle, le Groupe commence à déployer également ses offres de « Marketing d’influence » au travers d’Ykone, dont la contribution à la marge se fera sur le second semestre 2018 compte tenu de la saisonnalité et d’une première consolidation à fin avril 2018.

Ainsi, l’ensemble des charges opérationnelles courantes ressort à 50,1 M€, en hausse de +12% par rapport au 1er semestre 2017. Cette croissance est principalement liée aux coûts directs des activités de « Content marketing » et de « Social e-commerce » tandis que les charges de personnel sont en recul de -2,5%.

L’EBITDA du Groupe ressort à 6,9 M€ contre 8,8 M€ au premier semestre 2017, soit une marge de 12,1%.

Après prise en compte des amortissements et dépréciations ainsi que des autres charges non courantes incluant des coûts de transaction de plus d’1M€, le résultat opérationnel s’inscrit à 2,7 M€. Avec un produit financier net de 0,2 M€ et une charge d’impôt en recul à 1,2 M€, le résultat consolidé s’établit à 1,7 M€.

Trésorerie nette de 54 M€, après paiement de titres My Little Paris et Ykone

Le flux de trésorerie généré par l’activité opérationnelle ressort à 11,7 M€.

Le Groupe a réalisé lors du premier semestre 2018 la prise de contrôle à 100% de MyLittleParis et l’acquisition de 73,5% de l’agence d’influence marketing Ykone.

Au 30 juin 2018, la trésorerie nette du Groupe s’établit à 53,7 M€ contre 66,2 M€ à fin décembre 2017.

Perspectives

Comme prévu, le Groupe poursuivra sa stratégie de transformation vers, notamment, le « Programmatic & Content marketing », le « Social e-commerce », le « Marketing d’influence » et des offres de « Direct media » à forte valeur ajoutée. Créatrice de valeur à moyen terme, cette stratégie impacte la rentabilité à court terme.

Prochaine publication : chiffres d’affaires et résultats du 3ème trimestre, le 18 octobre 2018.

À propos d’aufeminin Groupe

Créateur de communautés, aufeminin est un groupe média mondial, présent dans plus de 20 pays (en Europe, au Maghreb, en Amérique du Nord et en Amérique latine). Créé en 1999 autour des réponses qu’un média peut apporter aux femmes, le Groupe compte aujourd’hui des marques emblématiques : Aufeminin, Marmiton, My Little Paris, Merci Alfred, Onmeda, EtoileCasting, Netmums, Magnetism, Ykone, Zimbio, StyleBistro, Lonny, ItsRosy, Mabel + Moxie et Livingly Media.

Avec une audience globale de 122,5 millions de visiteurs uniques*, aufeminin Groupe monte en puissance sur toutes les plateformes et renforce sa stratégie de diversification sur les piliers social e-commerce, programmatique, des agences de Brand Publishing et d’influence marketing.

Avec près de 500 collaborateurs, le groupe a réalisé en 2017 un chiffre d‘affaires de 113,5 M€ pour un EBITDA de 21,3 M€. Le Groupe aufeminin, détenu à 94,86% par le Groupe TF1, suite au rachat réalisé auprès d’Axel Springer, ancien actionnaire majoritaire, le 27 avril 2018 et à l’offre publique d’achat simplifiée terminée le 4 juillet 2018. Aufeminin Groupe est coté en bourse au compartiment B d’Euronext Paris (ISIN : FR0004042083, MNEMO : FEM).

Engagé en faveur des droits des femmes, de la diversité et de la liberté d’expression, aufeminin Groupe fédère aujourd’hui de nombreuses communautés dans le monde et s’est imposé comme un acteur de référence dans le social e-commerce, dans le monde des influenceurs digitaux ainsi que dans l’événementiel et les actions favorisant « l’empowerment féminin ».

*(1) Google Analytics, Groupe aufeminin, sans déduplication, Décembre 2017

À propos du Groupe TF1

Le Groupe TF1 est le groupe audiovisuel privé leader de la télévision en clair en France avec cinq chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 SERIES FILMS et LCI), leur déclinaison digitale MYTF1 et des chaînes thématiques sur la télévision payante (TV Breizh, Histoire, UshuaïaTv et Serieclub - détenue à 50 %-). Le Groupe TF1 est présent dans la production et la distribution de contenus. Le rachat de Newen a pour principal objectif d’accélérer le déploiement de la production et de la distribution au niveau international.

Après Minute Buzz et Studio 71, le Groupe TF1 s’est renforcé dans le digital avec l’acquisition du Groupe AuFeminin en avril 2018, groupe comprenant notamment les marques MyLittleParis et Marmiton.

Le Groupe TF1 propose une large palette d’activités dans des domaines clés du divertissement et des loisirs avec TF1 Entertainment (production musicale, spectacles, licences, édition et jeux de sociétés), le cinéma avec TF1 Films Production et TF1 Studio et le télé-achat avec Téléshopping. Plus d’informations : groupe-TF1.fr

Annexes

COMPTE DE RESULTATS SIMPLIFIE (EN M€) IFRS S1 2018 S1 2017 Chiffre d’affaires 57,0 53,7 Charges opérationnelles courantes 50,1 44,9 Dont Frais de personnel (15,3) (15,7) Dont Autres achats et charges externes (34,6) (28,8) EBITDA (1) 6,9 8,8 en % du chiffre d’affaires 12,1% 16,4% Autres opérationnels non courants (1,8) (0,9) Amortissements et provisions (2,4) (2,4) Résultat opérationnel courant 2,7 5,5 en % du chiffre d’affaires 4,7% 10,3% Résultat financier 0,2 (0,4) Impôt sur les sociétés (1,2) (1,9) Résultat net 1,7 3,3 Résultat net part du Groupe 1,7 3,0

(1) L’EBITDA est la résultante du résultat opérationnel retraité des charges et produits opérationnels non récurrents, des

charges d’amortissement et de dépréciation.

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE (EN M€) IFRS S1 2018 S1 2017 Résultat net 1,7 3,3 Marge brute d'autofinancement 4,9 5,9 Variation du besoin en fonds de roulement 6,8 (0,4) Flux de trésorerie liés à l'activité opérationnelle 11,7 5,5 Acquisitions d’immobilisations (2,6) (1,9) Acquisitions / Cession de titres consolidés nets (19,9) (0,1) Autres éléments 0,2 (0,4) Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissements (22,3) (2,4) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (2,0) 0,1 incidences de variation des cours de devises 0,1 (0,3) Flux de trésorerie (12,5) 2,8 66,2 78,6 Trésorerie d'ouverture Trésorerie de clôture 53,7 81,4

BILAN CONSOLIDE SIMPLIFIE (EN M€) IFRS S1 2018 2017 ACTIF Actifs non courants 99,4 79,3 Total actifs non courants 99,4 79,3 Actifs courants 50,0 42,5 Trésorerie et équivalents 53,7 66,2 Total actifs courants 103,7 108,7 Total de l'actif 203,1 188,0 PASSIF Capitaux propres Groupe 143,7 138,0 Intérêts minoritaires (0,1) (0) Capitaux propres consolidés 143,6 138,0 Passifs non courants 17,3 6,1 Passifs courants 42,2 43,8 Total du passif 203,1 188,0

