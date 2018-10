aufeminin – 3ème trimestre : poursuite d’une bonne croissance d’activité (+8%) et une marge d’EBITDA(1) en ligne avec celle du 1er semestre

Regulatory News:

Groupe aufeminin (Paris:FEM) (ISIN : FR0004042083, MNEMO : FEM), 1er créateur de communautés, annonce ses résultats pour le troisième trimestre (à fin septembre) de l’exercice 2018.

Synthèse financière - données publiées

IFRS - K€ 30/09/2018 T3 2018 30/09/2017 T3 2017 Chiffre d’affaires 84,7 27,7 79,3 25,6 dont France 44,0 15,3 37,5 12,7 dont International 40,7 12,4 41,8 12,9

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre en progression de +8%

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre ressort à 27,7 M€, en progression de 8% sur un an, et quasi-stable à changes constants. Le chiffre d’affaires réalisé en France s’élève à 15,3 M€, en hausse de +20% en lien notamment avec l’acquisition de l’agence d’influence Ykone, consolidée à partir du mois de mai.

L’activité internationale est en légère baisse sur le 3ème trimestre 2018 liée à un faible ralentissement du marché américain sans incidence majeure sur la rentabilité du Groupe.

En cumul, le chiffre d’affaires du groupe Aufeminin sur les neuf premiers mois de 2018 ressort à 84,7 M€ en hausse de 6,8% et de 9,1% à taux constants. Cette performance est attribuable à la croissance du périmètre français et au développement des activités de « Social e-commerce » au Japon.

Une rentabilité maîtrisée, reflet de la transformation du Groupe

Le Groupe continue avec succès sa mutation. Les piliers « Programmatic & Content marketing » et « Social e-commerce » continuent à se développer avec des taux de croissance supérieurs à 14% à changes constants. À fin septembre 2018, ces deux piliers représentent plus de 70% des revenus du Groupe contre 67% à fin septembre 2017. Les offres commerciales du pilier du « Direct Media » sont en cours de transformation notamment grâce à l’influence et aux activités élargies de conseil aux marques.

En tendance, les taux de marge d’EBITDA1 et de marge opérationnelle se maintiennent à des niveaux comparables à ceux enregistrés au premier semestre 2018.

1 L’EBITDA est la résultante du résultat opérationnel retraité des charges et produits opérationnels non récurrents, des charges d’amortissement et de dépréciation.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181018005739/fr/