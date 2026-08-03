Augmentation de capital et ventes en repli pour Lucibel

Le spécialiste de l'éclairage innovant a décidé d'ouvrir le capital de sa filiale d'éclairage muséographique pour sécuriser ses fonds propres.

La société explique que dans un contexte opérationnel très dégradé, elle poursuivait sa restructuration. Lucibel a annoncé la finalisation d'une augmentation de capital de 400 000 euros au sein sa filiale Procédés Hallier. Réalisée auprès d'un investisseur qualifié en contrepartie de 17,46% du capital, cette levée de fonds ramène la participation de Lucibel SA à 54,51%.



Cette injection de fonds propres vise avant tout à consolider le bilan de Procédés Hallier pour lui garantir une exploitation autonome et pérenne. L'enjeu est stratégique : préserver la filiale des remous de la procédure de redressement judiciaire dans laquelle Lucibel SA et sa filiale cosmétique (Lucibelle Paris) se trouvent depuis janvier 2026.



Spécialisée dans l'éclairage muséographique haut de gamme et labellisée "Entreprise du Patrimoine Vivant" (EPV), Procédés Hallier conçoit et fabrique ses luminaires sur son site de Montreuil (Seine-Saint-Denis). Son périmètre s'est d'ailleurs élargi en novembre 2025 vers l'éclairage tertiaire (bureaux) à la suite de l'apport d'actifs de la branche "Lucibel pro".



En parallèle, le groupe a dévoilé un chiffre d'affaires en forte baisse de 47% sur un an, pour s'établir à seulement 1,63 million d'euros.

La direction attribue directement ce repli à l'onde de choc provoquée par le placement en redressement judiciaire du début d'année, qui a grippé la dynamique commerciale.