Aumovio fait ses débuts à Francfort avec une capitalisation de 3,6 milliards

Le titre Aumovio a grimpé jusqu'à 37 euros jeudi pour son premier jour à la Bourse de Francfort dans le sillage de la finalisation de sa scission d'avec l'équipementier automobile allemand Continental .



Le titre de l'ex-Continental Automotive, qui regroupe entre autres les activités de systèmes de freinage, d'affichage électronique, de capteurs et de systèmes embarqués de Conti, évolue actuellement autour de 36,4 euros, correspondant à une capitalisation boursière de 3,6 milliards d'euros.



De son côté, le titre de la nouvelle entité Continental plonge de presque 22%, mécaniquement amputé par la prise d'indépendance de cette ancienne filiale qui génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 20 milliards d'euros pour un effectif de l'ordre de 100.000 personnes.



L'opération a cependant déjà créé un peu de valeur pour les actionnaires.



Sachant que les actionnaires ont reçu une nouvelle action Aumovio pour deux actions Continental détenues, l'addition des deux titres, qui s'élève actuellement à 75,3 euros, est supérieure de 3% à la cotation de Conti (environ 73 euros) à la clôture hier soir, c'est-à-dire à la veille de la séparation.