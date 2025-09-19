Aumovio : UBS entame une couverture à l'achat

UBS entame une couverture d'Aumovio avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours fixé à 44 euros, au lendemain de la finalisation de sa scission d'avec l'équipementier automobile Continental.



Pour rappel, l'ex-Continental Automotive regroupe entre autres les anciennes activités de systèmes de freinage, d'affichage électronique, de capteurs et de systèmes embarqués du groupe allemand.



Dans le résumé de sa note, le broker met en avant une possibilité d'améliorer sa rentabilité grâce à des mesures en interne et un FCF attractif non grevé par les charges d'intérêts, le tout à une forte décote de valorisation par rapport aux pairs.