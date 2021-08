auto schweiz : La crise des semi-conducteurs freine le marché de l'automobile

Berne, 3 août 2021

En juillet, 19'422 voitures de tourisme neuves ont été immatriculées en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein. Par rapport aux 22 641 nouvelles immatriculations enregistrées au cours du même mois de l'année dernière, le marché automobile des deux pays a donc reculé de 14,2 %. Ce pire résultat de juillet depuis le début du millénaire s'explique principalement par les problèmes de livraison résultant de la pénurie de semi-conducteurs dans la production de véhicules. Bien que certains constructeurs entrevoient une fin probable du problème d'approvisionnement, celui-ci ralentit actuellement sensiblement le marché automobile.

Depuis le début de l'année, 143 969 voitures neuves ont été mises en circulation en Suisse et au Liechtenstein, soit 14,4 % de plus qu'au cours des sept premiers mois de l'année 2020 marquée par le coronavirus (125 842). Cependant, les effets de la crise des semi-conducteurs compromettent à présent sensiblement la reprise du marché. Après avoir enregistré une légère hausse en juin par rapport au même mois de l'année précédente, les chiffres de juillet sont désormais inférieurs au résultat de 2020 et plus nettement encore au niveau d'avant la crise. En juillet 2019, 25 518 voitures de tourisme neuves avaient par exemple encore été mises en circulation pour la première fois - le niveau actuel du marché de 19 422 immatriculations est inférieur de 23,9 %.

Andreas Burgener, directeur d'auto-suisse, résume la situation actuelle en ces termes : « Nous sommes actuellement au creux de la vague de la crise des semi-conducteurs, qui nous frappe plus durement que prévu et la pénurie de composants électroniques et de puces chez les fabricants et les fournisseurs a pris des proportions énormes. Mais nous voyons la lumière au bout du tunnel et nous espérons que la situation se normalisera au quatrième trimestre. » Et Andreas Burgener de conclure : « espérons que l'année prochaine, nous n'aurons plus aucune restriction à subir ».

Le part de marché des systèmes d'entraînement alternatifs reste constamment élevé

Avec une part de marché de 40,8 %, quatre voitures de tourisme neuves sur dix qui ont été mises en circulation en juillet étaient équipées d'un moteur hybride, électrique, à gaz ou à pile à combustible. La tendance se poursuit depuis le début de l'année, puisque la part de marché cumulée de ces systèmes d'entraînement est de 39,2 %. Les modèles électriques à batterie (14 175, +111,8 %), les hybrides rechargeables (12 156, +116 %) et les hybrides sans possibilité de charge externe (29 938, +107,4 %) ont plus que doublé leurs ventes unitaires par rapport à l'année précédente. L'année dernière, à la même époque, la part du marché alternatif ne représentait-elle aussi qu'un peu plus de la moitié de la valeur actuelle (21,6 %).