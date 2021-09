auto schweiz : Le marché automobile se mantient au niveau de l'année précédente

EQS Group-News: auto-schweiz / Mot-clé(s) : Autres

Le marché automobile se mantient au niveau de l'année précédente



02.09.2021 / 07:40



Nouvelles voitures de tourisme en août 2021 Berne, 2 septembre 2021 Le marché des voitures de tourisme neuves en Suisse et dans la principauté du Liechtenstein a connu une hausse de 1,2 % en août. Malgré la situation difficile d'approvisionnement en semi-conducteurs chez les constructeurs, les 16'456 nouvelles immatriculations qui ont été enregistrées dépassent de 196 unités le mois d'août 2020 marqué par la crise du COVID-19. En même temps, la priorisation des véhicules à propulsion électrique dans la production porte ses fruits: près d'une voiture neuve sur quatre mises en circulation en août est une auto électrique ou hybride rechargeable. La crise des puces continue d'avoir un impact massif sur la disponibilité des véhicules neufs. En conséquence, le marché automobile suisse n'a pas réussi à s'écarter significativement du niveau de l'année précédente en ce mois d'août. Par rapport au niveau enregistré en août 2019, qui n'a pas connu d'influence externe négative, le mois passé est resté en deçà de 2'981 immatriculations ou de 15,3 % du volume du marché. Néanmoins, le bilan intermédiaire de l'année en cours est positif. 160'425 voitures de tourisme neuves ont été immatriculées jusqu'à la fin août; cette valeur dépasse de 12,9 % le résultat comparable de l'année dernière (142'102), qui a été fortement influencé par la pandémie du COVID-19. Le porte-parole Christoph Wolnik explique, pourquoi auto-suisse maintient son objectif annuel de 270'000 voitures de tourisme neuves malgré la persistance d'une situation difficile d'approvisionnement en semi-conducteurs: «Nous avons maintenant quelques mois devant nous au cours desquels la pandémie a sensiblement affecté le marché en 2020. Malgré la situation incertaine, nous nous attendons à ce que les résultats de l'année précédente soient dépassés et que le niveau annuel global puisse dès lors encore atteindre 270'000 voitures.» De toute manière, 2021 n'entrera pas dans l'histoire comme une année automobile particulièrement bonne, poursuit Wolnik. «Mais nous voulons et nous allons dans tous les cas atteindre un niveau nettement supérieur à celui de l'année COVID 2020, affichant 236'828 mises en circulation.» Une voiture neuve sur dix vendues en 2021 roule sans émissions locales

rès de la moitié des voitures de tourisme nouvellement immatriculées an août est équipée d'un système d'entraînement électrifié. Les 8'131 modèles hybrides et électriques représentent un taux record de 49,4 % du marché total. Parmi ceux-ci, près de la moitié sont des véhicules «enfichables» et donc rechargeables sur le réseau électrique, avec 2'242 unités ou 13,6 % de modèles purement électriques et 1'813 véhicules ou 11 % de hybrides plug-in. Depuis le début de l'année, le taux de voitures électriques et hybrides se monte à 40,1 % (64'400 véhicules). S'y ajoutent 231 voitures à gaz ou à piles à combustible et autres propulsions alternatives. Plus d'une auto neuve sur dix mise en circulation sur les routes suisses au courant de cette année est donc un modèle électrique à batterie ou fonctionne à l'hydrogène et circule à tout moment sans émissions locales de CO 2 (16'468, 10,3 %). Communiqué de presse en PDF Mises en circulation des nouvelles voitures de tourisme (CH+FL) en août 2021 Graphique évolution du marché automobile (CH+FL) au cours de 13 mois écoulés Informations supplémentaires:

