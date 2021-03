auto schweiz : L'ouverture des showrooms relance les ventes

Berne, 2 mars 2021

Seules 16 131 voitures de tourisme neuves ont été mises en circulation en Suisse et dans la principauté du Liechtenstein en février. Cela correspond à une baisse de 2977 véhicules ou de 15,6 % par rapport au même moi de l'année précédente et au plus faible résultat de février du millénaire en cours. Après deux mois, le marché automobile suisse est en retard de 31 261 nouvelles immatriculations ou de 17,5 % sur les chiffres déjà faibles de l'année dernière. Grâce à l'ouverture des showrooms des agents de marque officiels au 1er mars 2021, auto-suisse mise sur un rattrapage en vue de transformer le plus vite possible ce retard en une avance et d'atteindre le niveau annuel prévu de 270 000 nouvelles immatriculations.

Adieu les showrooms fermés, bonjour les affaires du printemps: depuis lundi 1er mars 2021, les garagistes peuvent rouvrir leurs surfaces de vente dans toute la Suisse. «Notre engagement commun avec l'Union professionnelle suisse de l'automobile UPSA et l'Union suisse des arts et métiers usam a porté ses fruits», se réjouit le porte-parole d'auto-suisse, Christoph Wolnik. «Maintenant, il s'agit de rattraper le plus vite possible le retard et de le convertir en une avance. Nous espérons dépasser largement les mauvais chiffres enregistrés en mars et avril 2020 durant la première vague de la pandémie. Au cours de ces deux mois, on a immatriculé seulement 17 556 et respectivement 9382 voitures de tourisme neuves.

«L'année dernière, l'effondrement pendant la première vague de la pandémie a été trop important pour être compensé dans le courant de l'année», dit Christoph Wolnik sur la situation du marché en 2020. «Outre la fermeture des usines et l'annulation du Geneva International Motor Show, cela était également dû à la fermeture des showrooms en printemps. Nous espérons maintenant pouvoir rouvrir juste à temps, ce qui donne l'espoir d'une reprise.»

Les véhicules rechargeables continuent de croitre

Le nombre de nouveaux modèles hybrides et électriques a de nouveau augmenté dans les deux premiers mois de l'année en cours. Les voitures électriques affichent une hausse de 54,3 % avec 2412 immatriculations, les hybrides augmentent de 62,2 % pour atteindre 2325 unités. Les véhicules hybrides non rechargeables sur le réseau électrique ont connu une hausse de 61,5 % avec 6553 voitures vendues. Dans l'ensemble, 36,2 % des voitures neuves en Suisse ne fonctionnent plus purement à l'essence ou au diesel.

Les chiffres en détail répertoriés par marques sont disponibles sous www.auto.swiss.