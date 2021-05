auto schweiz : Nouvelle composition du Comité directeur d'auto-suisse

EQS Group-News: auto-schweiz / Mot-clé(s) : Autres

Nouvelle composition du Comité directeur d'auto-suisse



05.05.2021 / 08:30



63e Assemblée générale du 4 mai 2021 Berne/Cham, 5 mai 2021 Un nouveau membre et un nouveau vice-président pour le Comité directeur: les élections présentaient l'un des principaux points à l'ordre du jour de la 63e Assemblée générale d'auto-suisse, l'Association des importateurs suisses d'automobiles, tenue aujourd'hui sous forme numérique. Helmut Ruhl, CEO de l'AMAG Group AG, a été élu au Comité directeur pour remplacer son prédécesseur Morten Hannesbo. Ce dernier laisse également vacant un poste de vice-président, que reprend l'actuel membre du Comité directeur Donato Bochicchio, Chairman of the Bord et MD de Ford Motor Company (Switzerland) SA. Morten Hannesbo, qui s'est engagé au sein de l'organe directeur d'auto-suisse pendant presque quatorze ans, a été remercié par de grands applaudissements. «Morten a décidé de se donner un nouveau défi et le temps de se consacrer à sa famille et à ses hobbies», a déclaré le président d'auto-suisse, François Launaz, dans son discours de remerciement à Morgen Hannesbo dans les locaux de l'AMAG à Cham, où le Comité directeur s'est réuni en petit comité pour assister à l'Assemblée générale. «Au nom de nous tous, je ne peux que te remercier pour ton engagement, pour tout ce que tu as fait pour auto-suisse, pour ton investissement inlassable malgré ton agenda chargé.» Convaincant, déterminé, respectueux et engagé - outre ces qualités, les mots suivants qu'il a un jour prononcés le caractérisent très bien, poursuit-il: «Compromettons sur le temps et le volume, jamais sur la qualité.» François Launaz a également remercié personnellement Morten Hannesbo pour ses huit années de coopération en toute confiance au sein du Comité directeur. Par la suite, l'élection de Helmut Ruhl, qui dirige l'AMAG Group AG en tant que CEO depuis le 1er mars 2021, au Comité directeur a été unanime, tout comme la nomination de l'actuel membre du Comité directeur Donato Bochicchio au poste de vice-président d'auto-suisse. Avec l'autre vice-président Marcel Guerry, directeur d'Emil Frey Suisse, et Marc Langenbrinck, CEO de Mercedes-Benz Suisse SA, ils forment désormais le Comité directeur de cinq membres d'auto-suisse. L'une de leurs tâches les plus urgentes réside dans la recherche d'un prédécesseur pour le président François Launaz, qui avait déjà annoncé l'année dernière qu'il se retirerait lors de l'Assemblée générale 2022. Non à la loi sur le CO 2 le 13 juin 2021

Parmi les autres sujets abordés lors de la réunion virtuelle des importateurs officiels d'automobiles figurent la gestion de la crise du COVID et le vote de la nouvelle loi sur le CO 2 du 13 juin 2021. auto-suisse a déjà soutenu la collecte de signatures pour un référendum et s'engage aussi dans la campagne de votation pour un rejet de la loi. Le directeur Andreas Burgener a résumé l'essentiel des critiques du projet de loi: «Les objectifs de réduction du CO 2 des véhicules neufs sont absolument incontestés. Mais la façon dont la loi veut nous forcer à atteindre ces objectifs est complètement erronée de notre point de vue.» L'acceptation de la loi sur le CO 2 conduirait à une hausse sensible des coûts, aussi bien pour la mobilité individuelle motorisée que pour le secteur automobile suisse, sans pour autant avoir un effet important sur les émissions de CO 2 . «Nous nous opposons à la loi», conclut Burgener, «car elle est coûteuse, inefficace et antisociale.» Communiqué de presse en PDF Photo Donato Bochicchio, Chairman of the Board & MD Ford Motor Company (Switzerland) SA Photo Helmut Ruhl, CEO AMAG Group AG Informations supplémentaires:

Christoph Wolnik, porte-parole

T 079 882 99 13

christoph.wolnik@auto.swiss

Fin du communiqué aux médias