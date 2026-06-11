Le spécialiste allemand du véhicule d'occasion reste engagé sur une vision à long terme extrêmement ambitieuse, et la transformation toujours progressive d'un modèle de distribution classique à celui d'une offre davantage intégrée.

Avec en amont sa plateforme en ligne B2B éponyme et sa version B2C Autohero, et en aval ses capacités dans les achats, la logistique et le reconditionnement, Auto1 joue une carte audacieuse au coeur du marché automobile le plus dynamique d'Europe de l'Ouest.

Son modèle est à cet égard autrement plus capitalistique et risqué que celui des places de marché "pure players" comme AutoScout24 ou Auto Trader. Voir à ce sujet Chez Auto Trader Group, un quasi monopole victime collatérale de la fièvre de l'IA, publié le mois dernier dans ces mêmes colonnes.

En revanche, la vision à long terme, si elle se réalise, pourrait lui donner un contrôle autrement plus étendu sur les flux et le marché dans son ensemble, notamment sur le segment B2B, dont découlent déjà les quatre cinquièmes du chiffre d'affaires consolidé du groupe.

Introduit en bourse au pic de la bulle spéculative durant la pandémie, Auto1 avait un temps commandé une valeur d'entreprise de plus de dix milliards d'euros. L'embellie n'avait guère duré, et le dégonflement de la bulle avait entraîné une division par dix de cette valeur d'entreprise en l'espace de quelques semestres, avant qu'un puissant rebond ne la ramène aux alentours de six milliards d'euros.

C'est que sa croissance demeure extraordinairement soutenue. Rappelons en effet que le groupe a été fondé en 2012 ; que son chiffre d'affaires a quadruplé entre 2016 et 2025 ; et que cette expansion ne s'essoufflait toujours pas au premier semestre de l'exercice fiscal 2026. Par ailleurs, c'est notable, ses comptes d'exploitation sont enfin passés dans le vert depuis deux ans.

Cette comptabilité reste cependant virtuelle. Auto1 n'est pas encore en mesure de s'autofinancer - et encore moins de retourner du capital à ses actionnaires - car sa croissance implique une extraordinaire gourmandise du besoin en fonds de roulement, qui absorbait encore 665 millions d'euros l'an dernier. La patience des investisseurs reste donc sérieusement testée.

Le management, lui, reste fidèle à sa vision et à sa cible à long terme d'atteindre une part de 10% des transactions de voitures d'occasion en Europe - un marché estimé à 600 milliards d'euros par an - tout en parvenant à réaliser une marge d'EBITDA comprise entre 5 % et 9 %. A ce niveau de cours, les investisseurs leur accordent le bénéfice du doute.

Épaulé par SoftBank, les deux cofondateurs du groupe détiennent toujours plus d'un cinquième du capital à eux deux.