Autodesk a relevé ses prévisions pour le quatrième trimestre, porté par la solidité de ses abonnements et l’intérêt croissant pour ses solutions cloud et d’intelligence artificielle. L’annonce, accompagnée de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, a fait bondir l’action de plus de 7% à l'ouverture de Wall Street. Pour le trimestre en cours, l’éditeur vise un chiffre d’affaires compris entre 1,90 et 1,92 milliard de dollars, au-dessus des 1,86 milliard anticipés, et un bénéfice ajusté par action allant de 2,59 à 2,67 dollars, contre 2,53 dollars attendus.

La croissance repose sur la demande dans les secteurs de la construction de centres de données, des infrastructures et des bâtiments industriels. L’usage d’outils comme AutoCAD progresse dans les domaines de l’architecture et de l’ingénierie, soutenu par un modèle cloud par abonnement qui garantit des revenus récurrents. Autodesk prévoit désormais un volume de facturations annuel entre 7,47 et 7,53 milliards de dollars, en hausse par rapport à sa fourchette précédente.

Le groupe poursuit l’intégration de l’IA dans ses produits, avec des initiatives comme Project Bernini, capable de générer des objets 3D détaillés à partir de données complexes. Cette automatisation croissante séduit les entreprises et renforce l’efficacité des projets. Au troisième trimestre clos fin octobre, Autodesk a enregistré un chiffre d’affaires de 1,85 milliard de dollars et un bénéfice de 2,67 dollars par action, dépassant là encore les estimations du marché.