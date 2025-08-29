Autodesk bondit de 12% en début de séance à Wall Street, au lendemain de la publication d'un BPA non-GAAP de 2,62 dollars au titre de son deuxième trimestre comptable (clos à fin juillet), en augmentation de près de 22%.
L'éditeur de logiciels de conception et de fabrication a réalisé une marge d'exploitation non-GAAP améliorée d'un point à 39%, pour des revenus en croissance de 17% à 1,76 milliard de dollars (+18% à changes constants).
'Bien que nos hypothèses macroéconomiques restent inchangées, nous relevons nos objectifs annuels pour traduire la vigueur sous-jacente de l'activité au premier semestre et des effets de changes favorables', indique son CFO Janesh Moorjani.
Ainsi, pour l'ensemble de l'exercice en cours, Autodesk anticipe désormais un BPA non-GAAP de 9,80 à 9,98 dollars, une marge d'exploitation non-GAAP d'environ 37%, ainsi que des revenus de 7,025 à 7,075 milliards de dollars.
Autodesk, Inc. figure parmi les 1ers éditeurs mondiaux de logiciels de conception et de création numérique sur PC et Internet. Le CA par famille de produits et services se répartit essentiellement comme suit :
- logiciels de conception (92,9%) : logiciels de construction et de génie civil (51,5% du CA ; logiciels de modélisation des plans d'architecture, d'optimisation des données cartographiques, de compilation des dessins numériques, de relevés topographiques, etc.), technologies de plate-forme (27,6% ; destinées à l'automatisation des dessins, à la gestion et au partage de documents, etc.) et logiciels 2D et 3D de conception mécanique (20,9%). En outre, le groupe propose des prestations de conseil, d'assistance et de formation ;
- logiciels de visualisation et d'animation (5,2%) : destinés principalement au secteur des médias ;
- autres (1,9%).
Le CA par activité se ventile entre vente d'abonnements (93,2%), prestations de maintenance (0,7%) et autres (6,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (36,3%), Amériques (8%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (37,6%) et Asie-Pacifique (18,1%).