Autodesk, Inc. figure parmi les 1ers éditeurs mondiaux de logiciels de conception et de création numérique sur PC et Internet. Le CA par famille de produits et services se répartit essentiellement comme suit : - logiciels de conception (92,9%) : logiciels de construction et de génie civil (51,5% du CA ; logiciels de modélisation des plans d'architecture, d'optimisation des données cartographiques, de compilation des dessins numériques, de relevés topographiques, etc.), technologies de plate-forme (27,6% ; destinées à l'automatisation des dessins, à la gestion et au partage de documents, etc.) et logiciels 2D et 3D de conception mécanique (20,9%). En outre, le groupe propose des prestations de conseil, d'assistance et de formation ; - logiciels de visualisation et d'animation (5,2%) : destinés principalement au secteur des médias ; - autres (1,9%). Le CA par activité se ventile entre vente d'abonnements (93,2%), prestations de maintenance (0,7%) et autres (6,1%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (36,3%), Amériques (8%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (37,6%) et Asie-Pacifique (18,1%).