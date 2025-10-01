HSBC relève son conseil sur Autodesk de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours porté de 343 à 388 dollars, expliquant ne pas avoir apporté de changement important à ses estimations, mais avoir changé sa méthodologie de valorisation pour l'éditeur de logiciels.

Le broker est ainsi passer du PE (cours sur BPA) cible au PEG (PE rapporté à la croissance) cible, 'compte tenu des signes de plus en plus nombreux qu'Autodesk est bien placé monétiser l'IA et est susceptible de voir ses marges augmenter'.

Ainsi, si le titre se traite selon lui à un PE 2026 de 26,6 fois, en ligne avec la médiane du secteur de 26,9 fois, HSBC estime une prime 'justifiée' car il prévoit une croissance annuelle moyenne du BPA non GAAP de 16,7% pour Autodesk, contre 10 à 15% pour le secteur.