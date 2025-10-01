HSBC relève son conseil sur Autodesk de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours porté de 343 à 388 dollars, expliquant ne pas avoir apporté de changement important à ses estimations, mais avoir changé sa méthodologie de valorisation pour l'éditeur de logiciels.
Le broker est ainsi passer du PE (cours sur BPA) cible au PEG (PE rapporté à la croissance) cible, 'compte tenu des signes de plus en plus nombreux qu'Autodesk est bien placé monétiser l'IA et est susceptible de voir ses marges augmenter'.
Ainsi, si le titre se traite selon lui à un PE 2026 de 26,6 fois, en ligne avec la médiane du secteur de 26,9 fois, HSBC estime une prime 'justifiée' car il prévoit une croissance annuelle moyenne du BPA non GAAP de 16,7% pour Autodesk, contre 10 à 15% pour le secteur.
Autodesk, Inc. figure parmi les 1ers éditeurs mondiaux de logiciels de conception et de création numérique sur PC et Internet. Le CA par famille de produits et services se répartit essentiellement comme suit :
- logiciels de conception (92,9%) : logiciels de construction et de génie civil (51,5% du CA ; logiciels de modélisation des plans d'architecture, d'optimisation des données cartographiques, de compilation des dessins numériques, de relevés topographiques, etc.), technologies de plate-forme (27,6% ; destinées à l'automatisation des dessins, à la gestion et au partage de documents, etc.) et logiciels 2D et 3D de conception mécanique (20,9%). En outre, le groupe propose des prestations de conseil, d'assistance et de formation ;
- logiciels de visualisation et d'animation (5,2%) : destinés principalement au secteur des médias ;
- autres (1,9%).
Le CA par activité se ventile entre vente d'abonnements (93,2%), prestations de maintenance (0,7%) et autres (6,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (36,3%), Amériques (8%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (37,6%) et Asie-Pacifique (18,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.