UBS abaisse sa recommandation sur le titre à Neutre (au lieu de Achat) et ajuste son objectif de cours à 124 E (contre 123 E).
'Nous adoptons une vision plus équilibrée en raison des incertitudes à court terme et des attentes exigeantes pour le quatrième trimestre, aggravées par une valorisation proche de sa moyenne historique' indique UBS.
Rappelons que le groupe a révisé ses prévisions de croissance organique des ventes pour 2025 à la hausse à environ 3 % en raison de compensations tarifaires. Il a également réitéré ses prévisions d'une marge d'exploitation ajustée d'environ 10 à 10,5 %.
Autoliv, Inc. est un développeur, fabricant et fournisseur de systèmes de sécurité pour l'industrie automobile avec une gamme de produits proposés, principalement des systèmes de sécurité passive. Les systèmes de sécurité passive comprennent des modules et des composants pour les systèmes de protection par airbag frontal, les systèmes de protection par airbag latéral, les ceintures de sécurité, les volants, les technologies de gonflage et les interrupteurs de coupure de la batterie. La société développe et fabrique également des solutions de sécurité pour la mobilité, telles que la protection des piétons, les coupe-batteries, les services de sécurité connectés et les solutions de sécurité pour les conducteurs de deux-roues motorisés. La société a un seul segment opérationnel, qui comprend les produits et les composants d'airbags et de ceintures de sécurité d'Autoliv. Ses filiales comprennent Autoliv AB et Autoliv ASP, Inc. L'entreprise exerce ses activités dans des régions géographiques telles que l'Europe, les Amériques, la Chine, le Japon et le reste de l'Asie (ROA). Elle possède environ 62 sites de production dans 25 pays.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.