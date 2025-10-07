Autoliv, Inc. est un développeur, fabricant et fournisseur de systèmes de sécurité pour l'industrie automobile avec une gamme de produits proposés, principalement des systèmes de sécurité passive. Les systèmes de sécurité passive comprennent des modules et des composants pour les systèmes de protection par airbag frontal, les systèmes de protection par airbag latéral, les ceintures de sécurité, les volants, les technologies de gonflage et les interrupteurs de coupure de la batterie. La société développe et fabrique également des solutions de sécurité pour la mobilité, telles que la protection des piétons, les coupe-batteries, les services de sécurité connectés et les solutions de sécurité pour les conducteurs de deux-roues motorisés. La société a un seul segment opérationnel, qui comprend les produits et les composants d'airbags et de ceintures de sécurité d'Autoliv. Ses filiales comprennent Autoliv AB et Autoliv ASP, Inc. L'entreprise exerce ses activités dans des régions géographiques telles que l'Europe, les Amériques, la Chine, le Japon et le reste de l'Asie (ROA). Elle possède environ 62 sites de production dans 25 pays.