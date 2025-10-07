UBS abaisse sa recommandation sur le titre à Neutre (au lieu de Achat) et ajuste son objectif de cours à 124 E (contre 123 E).

'Nous adoptons une vision plus équilibrée en raison des incertitudes à court terme et des attentes exigeantes pour le quatrième trimestre, aggravées par une valorisation proche de sa moyenne historique' indique UBS.

Rappelons que le groupe a révisé ses prévisions de croissance organique des ventes pour 2025 à la hausse à environ 3 % en raison de compensations tarifaires. Il a également réitéré ses prévisions d'une marge d'exploitation ajustée d'environ 10 à 10,5 %.