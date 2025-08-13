Chez Zonebourse, les gens qui réfléchissent beaucoup aux investissements avaient fléché depuis un moment l'hypothèse selon laquelle l'industrie automobile en déconfiture ne pourrait pas rester sourde longtemps aux milliards promis au secteur de la défense. Le holding de Porsche saute officiellement le pas.

Porsche Automobil Holding SE (la maison-mère de l’empire automobile Volkswagen / Porsche, à ne pas confondre avec la filiale Porsche AG, qui fabrique les bolides éponymes) a trouvé un moyen audacieux de vendre à nouveau du rêve (et peut-être autre chose aussi, finalement).

Officiellement, le virage est prudent, raisonnable, fondé sur des capacités financières robustes. La holding veut devenir une "plateforme d’investissement diversifiée", après avoir identifié "un important potentiel de développement dans le secteur de la défense et de la sécurité". Comprendre : l'industrie auto allemande est en souffrance et Berlin est prêt à mettre des centaines de milliards sur la table pour remonter une armée digne de ce nom. Follow the money, en quelque sorte, vers un secteur peu soumis aux aléas comme les émissions polluantes, les droits de douane, les grèves, les flux logistiques tendus et l’électromobilité chinoise.

Les systèmes de défense ? C'est redevenu tendance depuis l'entrée d'un char russe en Ukraine il y a trois ans et demi, surtout avec un autocollant Made in Germany. Non ! Pas pour la raison à laquelle vous pensez, bande de malfaisants, mais à cause du pivot budgétaire du gouvernement allemand. De quoi redorer à coups de milliards le blason de la Deutsche Qualität, qui avait pris un peu de plomb dans l'aile. "Notre objectif est d’accroître notre exposition aux secteurs de la défense et des technologies associées, tout en maintenant notre cœur de métier axé sur la mobilité et la technologie industrielle", a expliqué le président de Porsche SE, Hans Dieter Pötsch, dans le communiqué annonçant les projets du groupe.

Pour amorcer la pompe, Porsche SE veut organiser une "Journée Défense" pour faire se rencontrer les family offices allemands et européens qui veulent miser sur la thématique ou qui veulent s'y renforcer.

Mais le groupe, qui jure qu'il veut conserver son coeur de métier dans la mobilité et l'industrie, a aussi l'intention d'investir dans la défense en dehors de cette plateforme, c’est-à-dire directement, imagine-t-on. Cibles privilégiées ? La surveillance satellitaire, le renseignement et les systèmes de capteurs, la cybersécurité, ainsi que la logistique et les systèmes d’approvisionnement. Pas encore de blindés siglés 911 Turbo dans les cartons, mais sait-on jamais ?

NB : l'illustration a été générée avec l'aide de l'IA