Autonomie financière jusqu'au quatrième trimestre 2027 pour Abivax

A l'occasion de sa publication trimestrielle, Abivax affiche une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 589,7 millions d'euros au 30 septembre 2025, représentant une autonomie financière jusqu'au quatrième trimestre 2027.



Pour les 9 premiers mois de 2025, la société de biotechnologies a essuyé une perte nette de 254,1 MEUR, creusée par rapport à celle de 136,9 MEUR un an auparavant, sa perte d'exploitation étant passée de 130,2 à 174,4 MEUR.



Ce creusement de la perte d'exploitation s'explique par une augmentation des charges d'exploitation, en particulier les dépenses de recherche et développement (+25,4 MEUR), et dans une moindre mesure les dépenses générales et administratives (+16,5 MEUR).