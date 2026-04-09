Actions en hausse

Vallourec (+4%): décroche un pactole de 5 ans avec Fervo Energy pouvant atteindre 800 MUSD, devenant l'unique fournisseur de tubes VAM pour la révolution géothermique américaine. Le fabricant français surfe sur une vague d'investissements multipliés par 5 depuis 2022, ses commandes géothermiques ayant triplé en 2025.

Hoist Finance (+3%): récolte les dividendes de l'optimisme de SEB qui tire l'objectif vers le haut de 161 à 177 SEK. Le récupérateur de créances suédois convainc le broker de miser plus gros.

Rexel (+2%) : le distributeur de matériel électrique progresse après le relèvement de recommandation de Jefferies, qui passe de "conserver" à "acheter" avec un objectif de cours porté de 32 à 43,10 EUR.

Neste (+2%) : le groupe pétrolier finlandais profite d'une note d'analyste favorable. SEB relève son objectif de cours sur la valeur à 29 EUR contre 23 EUR précédemment, réitérant sa recommandation d'achat en raison de la résilience du segment des produits renouvelables.

Mercialys (+2%) : la foncière française a annoncé mercredi l'acquisition, pour un montant de 18 MEUR, d'un centre commercial à ciel ouvert de plus de 8 200 m2. Ce retail park est situé à proximité immédiate de son Shop Park de Toulouse Fenouillet.

Actions en baisse

Autostore Holding (-7%): la société norvégienne de technologie robotique et logicielle ne compte plus Artic parmi ses alliés. Le cabinet abaisse sa recommandation à conserver contre acheter et l'objectif de cours est ramené à 11 NOK contre 16 NOK auparavant.

Exosens (-5%): hier soir, post clôture, un bloc de 2,25 millions d'actions, soit environ 4,4% du capital a été négocié. L'opération aurait été conduite à 64,40 EUR par action, soit une décote de l'ordre de 4% sur le cours de clôture de mercredi (67,10 EUR). Même si l'identité du vendeur est inconnue, le marché y voit un signe de désengagement.

Diasorin (-3%): UBS quitte le camp des soutient de Diasorin. La société italienne spécialisée dans les diagnostics in vitro voit la recommandation du cabinet passer d'acheter à neutre. L'objectif de cours est fixé à 66 EUR contre 84 EUR précédemment.

Lufthansa (-4%): déjà sous pression à la suite de la hausse du prix du kérosène, la compagnie aérienne impose une surcharge carburant de 10 EUR par passager à partir du 1er mai sur les liaisons Turquie-Europe. S'ajoute à ce contexte un appel à la grève par les personnels de cabine pour ce vendredi.