Autostore perd le contact, Neste prend le large et Lufthansa décroche

Vallourec décroche un contrat d'envergure, tandis que Rexel et Hoist Finance profitent de recommandations d'analystes favorables. De son côté, Mercialys avance sur un projet d'acquisition. A l'inverse, Exosens peine à s'illustrer après la cession de 4,4% de son capital par un actionnaire, et Autostore Holding pâtit d'un abaissement de recommandation de la part d'Artic.

Publié le 09/04/2026 à 10:14 Partager

Actions en hausse



Vallourec (+4%): décroche un pactole de 5 ans avec Fervo Energy pouvant atteindre 800 MUSD, devenant l'unique fournisseur de tubes VAM pour la révolution géothermique américaine. Le fabricant français surfe sur une vague d'investissements multipliés par 5 depuis 2022, ses commandes géothermiques ayant triplé en 2025.



Hoist Finance (+3%): récolte les dividendes de l'optimisme de SEB qui tire l'objectif vers le haut de 161 à 177 SEK. Le récupérateur de créances suédois convainc le broker de miser plus gros.



Rexel (+2%) : le distributeur de matériel électrique progresse après le relèvement de recommandation de Jefferies, qui passe de "conserver" à "acheter" avec un objectif de cours porté de 32 à 43,10 EUR.



Neste (+2%) : le groupe pétrolier finlandais profite d'une note d'analyste favorable. SEB relève son objectif de cours sur la valeur à 29 EUR contre 23 EUR précédemment, réitérant sa recommandation d'achat en raison de la résilience du segment des produits renouvelables.



Mercialys (+2%) : la foncière française a annoncé mercredi l'acquisition, pour un montant de 18 MEUR, d'un centre commercial à ciel ouvert de plus de 8 200 m2. Ce retail park est situé à proximité immédiate de son Shop Park de Toulouse Fenouillet.



Actions en baisse



Autostore Holding (-7%): la société norvégienne de technologie robotique et logicielle ne compte plus Artic parmi ses alliés. Le cabinet abaisse sa recommandation à conserver contre acheter et l'objectif de cours est ramené à 11 NOK contre 16 NOK auparavant.



Exosens (-5%): hier soir, post clôture, un bloc de 2,25 millions d'actions, soit environ 4,4% du capital a été négocié. L'opération aurait été conduite à 64,40 EUR par action, soit une décote de l'ordre de 4% sur le cours de clôture de mercredi (67,10 EUR). Même si l'identité du vendeur est inconnue, le marché y voit un signe de désengagement.



Diasorin (-3%): UBS quitte le camp des soutient de Diasorin. La société italienne spécialisée dans les diagnostics in vitro voit la recommandation du cabinet passer d'acheter à neutre. L'objectif de cours est fixé à 66 EUR contre 84 EUR précédemment.



Lufthansa (-4%): déjà sous pression à la suite de la hausse du prix du kérosène, la compagnie aérienne impose une surcharge carburant de 10 EUR par passager à partir du 1er mai sur les liaisons Turquie-Europe. S'ajoute à ce contexte un appel à la grève par les personnels de cabine pour ce vendredi.