Malgré une forte dynamique commerciale, le spécialiste américain des pièces détachées est rattrapé par l'impact des tarifs douaniers. Le titre montait en flèche depuis 2021 mais décroche de 20% depuis septembre. Doit-on s'en inquiéter ou au contraire y voir une opportunité ?

AutoZone, comme son principal rival O’Reilly Automotive, profite de tendances de fond fortes. Les Américains favorisent l’entretien de leur véhicule ou l’achat d’occasions plutôt que de véhicules neufs, étant donné l’incertitude de l’économie, l’inflation et la baisse du pouvoir d’achat. Tout cela profite aux deux acteurs principaux du marché, qui quadrillent le territoire américain. Dans l’équation, on n’oubliera pas Advance Auto Parts, troisième acteur du secteur, dont la santé est toutefois moins bonne que celle de ses concurrents.

Pour autant, les chiffres du premier trimestre ont laissé apparaître chez AutoZone une certaine faiblesse sur ses marges. Celles-ci sont ressorties deux points en dessous de ce qu’elles étaient à la même période l’an passé. Ce décrochage est toutefois attribué au poids d’une charge comptable (liée à la méthode LIFO). Les tarifs douaniers augmentent la pression, mais le groupe parvient plutôt bien à jongler avec, dans la mesure où des hausses de prix sont passées sur les produits finaux.

En parallèle, des éléments plus rassurants sont à souligner, comme l’ouverture de 53 nouveaux magasins au cours du trimestre. Autozone continue de gagner des parts de marché dans l’un des rares secteurs où la demande privilégie nettement l’exposition physique au commerce en ligne.

De plus, l’activité se porte bien : la demande est forte de la part des clients particuliers mais surtout des clients professionnels, dont la croissance demeure à deux chiffres. Les marques propres continuent de progresser, tandis que la baisse de profitabilité évoquée plus haut est à nuancer au regard de l’apport futur des 350 nouveaux magasins ouverts sur l’année.

La visibilité est donc loin d’être aussi mauvaise que certains le laissent supposer. La croissance attendue pour les exercices à venir est toujours aussi forte que par le passé. Par conséquent, au prix actuel, la société ne se négocie qu’à 19 fois ses profits anticipés pour l’année prochaine, soit un niveau assez faible par rapport à la moyenne des trois derniers exercices.

Le secteur dans son ensemble profite d’un momentum favorable. Les reculs d’O’Reilly Automotive et surtout d’AutoZone semblent exagérés compte tenu du contexte actuel.

