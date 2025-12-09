AutoZone a présenté mardi des résultats inférieurs aux attentes pour son premier trimestre fiscal, marqués par une baisse du bénéfice net et un chiffre d’affaires légèrement en deçà du consensus. Le bénéfice par action s’est établi à 31,04 dollars sur les trois mois clos le 22 novembre, contre 32,52 dollars un an plus tôt, alors que les analystes anticipaient en moyenne 32,03 dollars. Le chiffre d’affaires a atteint 4,63 milliards de dollars, en hausse par rapport aux 4,28 milliards de l’année précédente, mais légèrement inférieur aux 4,64 milliards attendus par le marché.

Les ventes à magasins comparables ont progressé de 5,5%, contre une prévision moyenne de 5,6%. La croissance a été portée par une amélioration significative des ventes à l’international (+11%), tandis que les ventes domestiques ont augmenté de 4,8%. La marge brute a reculé à 51% du chiffre d’affaires, affectée par un impact comptable lié à la méthode LIFO, sans effet sur la rentabilité opérationnelle selon la société. Le titre perd plus de 6% en séance, ramenant sa performance annuelle à +12%.

AutoZone poursuit néanmoins son expansion, avec l’ouverture de 53 nouveaux magasins sur le trimestre, dont 39 aux États-Unis. Le PDG Bill Rhodes a réaffirmé l’engagement du groupe à élargir son réseau et à gagner des parts de marché, malgré un environnement marqué par une inflation modérée et un ralentissement ponctuel des ventes observé en octobre. Les perspectives restent stables pour l’exercice en cours, bien que l’impact du LIFO devrait continuer à peser sur les résultats comptables dans les trimestres à venir.