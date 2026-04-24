Les processeurs avec Nvidia, les disques durs avec SanDisk, les mémoires vives avec SK Hynix : le boom de l'IA signe le retour des équipementiers en même temps qu'il déprime les valorisations des précédents champions de la cote dans le secteur logiciel.

Hardware is back. Pour combien de temps, nul ne sait vraiment, mais les actionnaires des groupes concernés ne bouderont pas leur plaisir. En oligopole avec son compatriote Samsung et l'américain Micron - voir à ce sujet Entre capitalisation record et dividendes faméliques, Micron au sommet - le sud-coréen SK Hynix profite lui aussi à plein de la tendance.

Tendance qui ne s'arrête pas au premier trimestre de l'année, bien au contraire, avec une envolée littéralement stratosphérique des résultats du groupe par rapport à l'année précédente à la même époque - c'est-à-dire un chiffre d'affaires qui triple en douze mois, et un profit d'exploitation qui quintuple sur la période.

Dans quelle mesure une telle embellie est-elle tenable ? La marge nette de l'équipementier atteint 77% ce trimestre - dont une large partie découle certes d'un gain de valeur sur ses participations - ce qui offre un premier élément de réponse. Les analystes de carrière dans le secteur des semi-conducteurs n'auront sans doute jamais cru voir cela ; certains se pincent encore pour y croire.

En dollars américains, le chiffre d'affaires de SK Hynix est passé de 14 milliards en 2016 à 67 milliards en 2025. Extrêmement volatile, son profit d'exploitation atteignait 33 milliards de dollars l'an dernier, contre 16 milliards l'année précédente, et une perte de six milliards l'année d'avant, marquée on s'en souvient par une sévère gueule de bois post-pandémie.

Le profit d'exploitation du premier trimestre de l'année 2026 atteint lui 25 milliards de dollars, c'est-à-dire les trois quarts du profit annuel de l'an passé, déjà record. Quant à la capitalisation boursière de SK Hynix, elle a été multipliée par sept en douze mois, pour atteindre 580 milliards de dollars.

Face à cette avalanche de superlatifs, les cyniques verront une bulle en bonne et due forme, les observateurs plus neutres une accélération historique liée au nouvel âge d'or de la puissance de calcul.

Le groupe coréen met cette conjoncture inédite à profit. Il investissait l'année dernière 20 milliards de dollars dans ses capacités de production, et allouait plus de 4 milliards de dollars à son budget R&D - soit des montants parfaitement identiques à ceux de son alter ego Micron Technologies, qui publiait lui aussi des résultats record le mois dernier.