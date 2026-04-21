Deux valeurs dopent à elles seules les estimations de croissance des bénéfices.

Depuis de nombreuses années, les investisseurs étaient habitués à voir un petit groupe de méga caps – les GAFAM puis les 7 Magnifiques - tirer l’ensemble du marché américain. Une surperformance justifiée par une meilleure dynamique bénéficiaire pour ces entreprises. Mais cette année pourrait marquer une bascule.

Selon le consensus FactSet, la croissance des BPA des 7 Magnifiques devrait être de 24.6% cette année, contre 15.9% pour les 493 autres entreprises du S&P 500. Sauf que c’est essentiellement Nvidia qui explique cet écart. Si on enlève le champion des puces pour l’IA, la croissance des six autres entreprises est presque deux fois plus faible.

Source : FactSet

Il semblerait donc que les énormes investissements consentis par ces entreprises finissent par peser sur les bénéfices. Il est d’ailleurs intéressant de voir que deux des acteurs qui investissent le plus dans l’IA, Amazon et Alphabet, devraient voir leur croissance fortement ralentir cette année.

Alphabet devrait voir son résultat net progresser de 6% en 2026, après 32% en 2025. Source : Zonebourse.

Tout pour les vendeurs de puces

Si cette perte de vitesse relative des 7 Magnifiques pourrait plaider pour un élargissement du rallye actions, il faut souligner que la croissance bénéficiaire est en réalité très concentrée.

Les analystes attendent 18% de croissance des BPA pour le S&P 500 en 2026. Un chiffre qui peut paraître élevé, mais qui est dopé par deux actions : Micron et Nvidia. Etienne Monceau, gourou des données chez Zonebourse, a estimé, sur la base de données Bloomberg, que 27% de la croissance bénéficiaire du S&P 500 en 2026 viendra de ces deux entreprises.

Autrement dit, si on exclut ces deux entreprises, la croissance bénéficiaire du S&P 500 tomberait à 13.1%. Nvidia est la première capitalisation et pèse autour de 7.5% de l’indice. Micron a un poids bien plus faible dans le S&P 500 (environ 0.8%) mais ses résultats devraient progresser de 671% entre 2025 et 2026.

Ces deux valeurs sont parmi les premiers bénéficiaires du boom de l’IA. Nvidia en tant que principal fournisseur des puces pour les data centers et Micron comme fabricant de puces mémoire. Or le développement de l’IA a créé une explosion de la demande sur ce segment et les pénuries font les affaires des trois entreprises qui en produisent (Micron, SK Hynix et Samsung).

Si la question de la diffusion de la thématique IA sur les marchés se pose depuis plusieurs trimestres, pour l’heure ce sont toujours les vendeurs de pelles et de pioches qui sont les grands gagnants.