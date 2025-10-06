Avancée pour le plan de sauvegarde de Mauna Kea

Mauna Kea Technologies annonce des résultats positifs pour le vote des classes de parties affectées, regroupant les actionnaires, les détenteurs de titres donnant accès au capital et les créanciers, sur le projet de plan de sauvegarde.



La majorité des classes de parties affectées a voté en faveur du projet de plan de sauvegarde et les résultats des votes permettent à la société de solliciter auprès du Tribunal des Affaires Economiques de Paris l'arrêté de son projet de plan de sauvegarde.



La société de dispositifs médicaux, fabriquant et commercialisant Cellvizio, rappelle que ce projet prévoit une réduction de 70% de la dette, passant de 40 à 12 millions d'euros, avec un rééchelonnement sur 10 ans et une levée de fonds d'au moins 5 MEUR.



'La prochaine étape consiste en la présentation au Tribunal du projet de plan de sauvegarde, incluant la réduction de la dette ainsi votée et le refinancement de la société', commente le PDG de Mauna kea, Sacha Loiseau.