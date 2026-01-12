Avec l'inflation US et les premiers résultats, l'effet janvier est-il appelé à perdurer ?

Les principales Bourses européennes sont attendues sur de faibles variations lundi à l'ouverture, les investisseurs se positionnant prudemment avant la publication, demain, d'un indicateur d'inflation très suivi aux Etats-Unis puis des résultats de grandes banques plus tard dans la semaine.



Vers 8h15, le contrat "future" sur l'indice CAC 40 - livraison fin janvier - recule de 7,5 points à 8 359 points, tandis que les contrats à terme sur les places financières américaines évoluent également dans le rouge.



Les intervenants semblent vouloir marquer une pause après une semaine très agitée au cours de laquelle les investisseurs ont dû digérer l'intervention de Washington au Venezuela, mais aussi des données ayant confirmé le ralentissement du marché du travail américain, qui n'a créé en moyenne que 49 000 nouveaux emplois chaque mois en 2025, contre 168 000 en 2024.



Sur la semaine écoulée, le CAC 40 s'est adjugé plus de 2%, soit sa meilleure performance hebdomadaire depuis la mi-novembre, ce qui lui a permis d'inscrire de nouveaux records à la clé, au-delà de 8 362 points.



D'autres grands indices du Vieux Continent - comme le DAX et le STOXX Europe 600 - ont inscrit de nouveaux plus hauts historiques la semaine passée, tendant à confirmer l'adage boursier selon lequel le mois de janvier est traditionnellement positif pour les marchés d'actions.



A Wall Street, les marchés d'actions américains ont eux aussi achevé cette première semaine de l'année sur des gains moyens de plus de 2% ce qui s'est traduit par l'inscription de nouveaux pics pour le Dow Jones et le Nasdaq.



Selon un adage connu sous le nom d'"effet janvier", le premier mois de l'année est bien souvent favorable pour les indices boursiers.



Suivant cette dynamique bien connue sur les marchés, les investisseurs qui ont vendu leurs positions en décembre pour enregistrer leurs profits reviennent sur le marché en début d'année, créant ainsi une pression acheteuse.



"Je reste bullish en ce qui me concerne, l'histoire ayant montré que des records entraînaient souvent d'autres records", rappelle Michael Brown, stratégiste chez Pepperstone.



Mais le contexte pourrait revenir à davantage de prudence lundi à la veille de la publication des chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis, qui devraient montrer que l'inflation a poursuivi son ralentissement en décembre.



Ce rapport est d'autant plus attendu que les derniers chiffres avaient montré une brusque décélération de la dynamique des prix en novembre, qui était ressortie à 2,7%, bien en dessous du consensus établi à 3,1%.



En décembre, l'inflation CPI est attendue en progression à 2,6%, témoignant d'une meilleure maîtrise de l'inflation qui pourrait rapprocher la perspective de nouvelles baisses de taux de la Réserve fédérale.



A ce titre, Jerome Powell, le président de la Fed, a été visé pendant le week-end par une citation à comparaître ("subpoena") par une convocation du ministère de la justice concernant la controverse entourant les coûts de rénovation du siège de la Fed., une décision que le banquier central a attribué à sa volonté ne pas baisser aussi fortement les taux d'intérêt que le Donald Trump l'aurait souhaité.



Si ce litige ne devrait pas avoir d'impact à court terme sur les perspectives de politique monétaire de la Fed, il ravive clairement la question de l'indépendance de l'institution basée à Washington.



Le début de la saison des résultats, qui s'ouvrira demain avec les comptes de JPMorgan Chase, qui seront suivis de ceux de Bank of America, Citigroup et Wells Fargo mercredi puis de Goldman Sachs et Morgan Stanley jeudi, pourrait également les investisseurs à la prudence.



D'après les données de FactSet, les analystes attendent une croissance des bénéfices des composantes du S&P 500 de 8,3% au 4ème trimestre, ce qui marquerait le dixième trimestre consécutif de progression des résultats des sociétés de l'indice.



En Europe, bp et Richemont seront les premiers grands groupes à dévoiler leurs états financiers.