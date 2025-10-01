Alors que le shutdown monopolise l'attention et devrait entraîner la fermeture du Bureau des statistiques du travail (BLS), l'annonce du retrait de la nomination d'EJ Antoni passe un peu inaperçue. Pourtant, elle illustre les limites du pouvoir de Donald Trump et devrait rassurer les investisseurs quant à la succession de Jerome Powell à la tête de la Fed.

Début août, Donald Trump avait limogé la directrice du BLS, Erika McEntarfer, accusée de manipuler les chiffres en faveur des démocrates. Il mettait notamment en cause les révisions à la baisse. Or, les révisions sont un processus statistique classique : au fur et à mesure du temps, plus de données sont collectées, ce qui permet d’affiner les prévisions.

En réalité, il était simplement mécontent de chiffres de l’emploi décevants, qui n’allaient pas dans le sens de son narratif, lui qui répète à l’envie que les Etats-Unis ne se sont jamais aussi bien portés que sous sa présidence, et qui adore porter sa casquette "Trump avait raison sur tout".

Dans la foulée, il avait annoncé la nomination d’EJ Antoni, pour la remplacer. Une nomination controversée, puisque celui-ci est l’actuel chef économiste de la Heritage Foundation, sans doute le plus influent think tank conservateur américain.

La Heritage Foundation est à l’origine du "Projet 2025" un document de 900 pages souvent considéré comme la feuille de route du mandat de Donald Trump. Un projet qui vise notamment à transformer l’administration fédérale.

Le Congrès a son mot à dire

Avec cette nomination, les économistes redoutaient une remise en cause de l’indépendance statistique du BLS. Or, il est essentiel que les investisseurs puissent faire confiance aux statistiques officielles des Etats-Unis.

Comme pour de nombreuses agences aux Etats-Unis, la nomination d’un responsable dépend du président, mais doit ensuite être confirmée par le Sénat.

Si Donald Trump a retiré la nomination d’Antoni, c’est parce qu’il savait qu’il n’obtiendrait pas le soutien du Sénat. En effet, la majorité républicaine est étroite (53-47) et plusieurs élus républicains semblaient réservés sur cette nomination.

Ce qui est intéressant dans cette séquence, c’est que Donald Trump trouve là une limite à son pouvoir, lui qui semblait avoir tous les leviers depuis son retour à la Maison Blanche : une administration totalement fidèle et préparée (contrairement au premier mandat), une majorité au Congrès tenue d’une main de fer, des grands patrons qui lui font la cour, une Cour suprême à majorité conservatrice…

Une bonne nouvelle pour la Fed

C’est surtout une bonne nouvelle pour la Fed, parce que cela montre que le président ne peut pas nommer n’importe qui, et qu’il doit trouver des candidats suffisamment crédibles pour avoir l’aval du Congrès.

Une problématique d’autant plus aigüe lorsqu’il s’agit du patron de la Fed, soit la personne la plus importante du monde pour les investisseurs. En effet, le mandat de Jerome Powell expire en mai 2026 et Donald Trump devra choisir son remplaçant dans les prochains mois.

Durant son premier mandat, deux candidats de Donald Trump, nommés pour des postes de gouverneurs de la Fed, s’étaient finalement retirés. Les deux avaient fait face à l’opposition des Républicains au Sénat.