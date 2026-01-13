Aviation Capital Group renforce sa flotte avec 50 Boeing 737 MAX

Le loueur d'avions Aviation Capital Group (ACG) a conclu un accord majeur avec Boeing pour l'acquisition de 50 monocouloirs, confirmant la dynamique de croissance de sa flotte de nouvelle génération.

Aviation Capital Group, filiale de Tokyo Century Corporation, a passé une commande ferme de 50 Boeing 737 MAX, répartie équitablement entre 25 unités du modèle 737-8 et 25 du modèle 737-10.



Cette transaction porte le portefeuille de commandes total d'ACG pour la famille 737 MAX à 121 appareils. Avec cet engagement, la société devient le premier loueur mondial pour le modèle 737-10, la variante la plus capacitaire de la gamme.



Thomas Baker, directeur général d'ACG, souligne que cet investissement "renforce la valeur stratégique du portefeuille de projets" et garantit des créneaux de livraison s'étalant de 2026 à 2033.



Cette opération illustre la confiance des bailleurs de fonds envers l'efficience énergétique de ces appareils, alors que les loueurs représentent désormais un cinquième du carnet de commandes total du programme 737 MAX.