Avincis va acheter jusqu'à 15 nouveaux hélicoptères H145 à Airbus
Avincis, le premier opérateur européen de services aériens d'urgence, a signé un contrat avec Airbus Helicopters portant sur l'acquisition de jusqu'à 15 hélicoptères H145, selon un communiqué publié lundi par le groupe d'aéronautique.
Ces nouveaux appareils doivent être déployés au sein du réseau opérationnel d'Avincis afin de renforcer ses capacités dans les pays nordiques, en Italie et en Espagne, notamment pour des missions de services médicaux d'urgence par hélicoptère (SMUH) ainsi que pour d'autres activités comme le transport vers les plateformes en mer (offshore).
Fort d'une flotte de plus de 220 appareils, Avincis figure parmi les leaders mondiaux des services d'urgence aérienne, avec un effectif de plus de 2 400 professionnels, comprenant des pilotes, des équipages et des techniciens hautement expérimentés.
L'opérateur dispose de bases en Espagne, au Portugal, en Italie, en Norvège, en Suède et en Finlande, et mène également des opérations au Mozambique et au Chili.
Dans son communiqué, Airbus souligne que plus de 1 800 hélicoptères de la famille H145 sont actuellement en service dans le monde. L'appareil, propulsé par deux moteurs Safran Arriel 2E, est équipé d'un système de régulation numérique des moteurs à pleine autorité (FADEC) et de la suite avionique numérique Helionix développée par Airbus.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (70,1%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (18,2%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,8%), Asie-Pacifique (28%), Amérique du Nord (17,7%), Moyen-Orient (9%), Amérique latine (2,7%) et autres (1,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.