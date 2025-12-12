- Asmodee : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 148 SEK.
- Accor : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 53 à 58 EUR. Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 48 à 53 EUR.
- Addtech : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 395 SEK.
- Aéroports De Paris : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 139 à 137 EUR.
- Centrica : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 179 à 203 GBX.
- Diageo : Baptista Research passe de sousperformance à surperformance avec un objectif de cours de 106,90 USD.
- EFG International : Oddo BHF démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 19,30 CHF.
- Elior Group : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 4 à 3,20 EUR.
- Engie : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 23 à 24,50 EUR.
- FDJ United : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 34 à 29 EUR.
- Galderma Group : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 160 à 190 CHF.
- Galp Energia : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 21 à 15 EUR.
- Givaudan : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 3900 à 3800 CHF. Citi reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 3725 à 3500 CHF. Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 3350 à 3200 CHF.
- Indutrade : SB1 Markets démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 250 SEK.
- Intercontinental Hotels Group : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 8700 à 11400 GBX.
- Julius Bär : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 68 CHF.
- Lifco : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 410 SEK.
- Lagercrantz Group : SB1 Markets démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 225 SEK.
- Magnum Ice Cream : Goldman Sachs démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 13,70 EUR.
- National Grid : Morgan Stanley démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 85,50 USD.
- Pennon Group : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 600 à 565 GBX.
- Pernod Ricard : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 114 EUR à 110 EUR.
- Sanofi : Zacks reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 52 à 51 USD.
- Sanoma : Inderes passe d'accumuler à acheter avec un objectif de cours de 11,30 EUR.
- Scanfil : Inderes passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours de 10,50 EUR.
- Severn Trent : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 3050 à 2975 GBX.
- Standard Chartered : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 1670 à 1965 GBX.
- Stellantis : TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 12 à 13 USD.
- TotalEnergies : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 53 à 56 EUR.
- United Utilities : JP Morgan passe de surpondérer à conserver avec un objectif de cours de 1300 GBX.
- VAT Group : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 305 à 400 CHF.
- Vontobel Holding : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 62 à 66 CHF.
- Whitbread : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 3100 à 2100 GBX.
Avis d'analystes du jour : Accor séduit, objectif relevé sur Galderma et réduit sur FDJ
Jefferies relève fortement sa cible sur IHG et abaisse nettement celle de Whitbread. Deutsche Bank passe à l'achat sur Accor mais rétrograde Elior. Repli des objectifs sur Givaudan malgré le maintien des recommandations. Goldman Sachs initie Standard Chartered à l'achat et vise 1965 GBX.
Publié le 12/12/2025 à 08:39