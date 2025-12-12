  • Asmodee : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 148 SEK. 
  • Accor : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 53 à 58 EUR. Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 48 à 53 EUR.
  • Addtech : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 395 SEK.
  • Aéroports De Paris : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 139 à 137 EUR.
  • Centrica : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 179 à 203 GBX.
  • Diageo : Baptista Research passe de sousperformance à surperformance avec un objectif de cours de 106,90 USD.
  • EFG International : Oddo BHF démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 19,30 CHF.
  • Elior Group : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 4 à 3,20 EUR.
  • Engie : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 23 à 24,50 EUR.
  • FDJ United : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 34 à 29 EUR.
  • Galderma Group : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 160 à 190 CHF.
  • Galp Energia : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 21 à 15 EUR.
  • Givaudan : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 3900 à 3800 CHF. Citi reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 3725 à 3500 CHF. Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 3350 à 3200 CHF.
  • Indutrade : SB1 Markets démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 250 SEK.
  • Intercontinental Hotels Group : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 8700 à 11400 GBX.
  • Julius Bär : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 68 CHF.
  • Lifco : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 410 SEK.
  • Lagercrantz Group : SB1 Markets démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 225 SEK.
  • Magnum Ice Cream : Goldman Sachs démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 13,70 EUR.
  • National Grid : Morgan Stanley démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 85,50 USD.
  • Pennon Group : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 600 à 565 GBX.
  • Pernod Ricard : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 114 EUR à 110 EUR.
  • Sanofi : Zacks reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 52 à 51 USD.
  • Sanoma : Inderes passe d'accumuler à acheter avec un objectif de cours de 11,30 EUR.
  • Scanfil : Inderes passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours de 10,50 EUR.
  • Severn Trent : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 3050 à 2975 GBX.
  • Standard Chartered : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 1670 à 1965 GBX.
  • Stellantis : TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 12 à 13 USD.
  • TotalEnergies : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 53 à 56 EUR.
  • United Utilities : JP Morgan passe de surpondérer à conserver avec un objectif de cours de 1300 GBX.
  • VAT Group : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 305 à 400 CHF.
  • Vontobel Holding : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 62 à 66 CHF.
  • Whitbread : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 3100 à 2100 GBX.