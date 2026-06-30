- Addlife : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 165 SEK à 180 SEK.
- Abivax : Leerink Partners maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 140 à 148 USD.
- ACS, Actividades De Construcción Y Servicios : Bestinver Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 67,50 EUR à 124,50 EUR.
- Adidas : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 200 EUR à 210 EUR. HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 180 à 210 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 190 à 205 EUR.
- Akzo Nobel : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 53 à 60 EUR.
- Anheuser-Busch Inbev : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 80 à 84 EUR.
- Asker Healthcare Group : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 89 SEK à 88 SEK.
- BE Semiconductor Industries : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 315 EUR à 318 EUR.
- Compagnie Financière Richemont : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 195 à 200 CHF.
- Danone : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 75 à 76 EUR.
- EasyJet : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 500 GBX à 580 GBX. UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 555 à 610 GBX. RBC Capital passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 405 à 600 GBX.
- EssilorLuxottica : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et réduit l'objectif de cours de 335 à 305 EUR.
- Kering : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 268 EUR à 266 EUR. HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 280 à 290 EUR.
- L'Oréal : BNP Paribas reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 414 à 430 EUR.
- Mercedes-Benz Group : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 60 à 52 EUR.
- Mondi : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 970 GBX à 750 GBX.
- Rexel : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 43,70 EUR à 44,20 EUR.
- STMicroelectronics : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 74 à 78 EUR.
- Swedish Orphan Biovitrum : Pareto Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 470 SEK.
- Technip Energies : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 49 à 44 EUR.
Avis d'analystes du jour : Adidas séduit, décollage pour easyJet, du mieux pour Kering
Plusieurs analystes revoient leurs copies sur Adidas et Kering ce matin. EssilorLuxottica subit encore un abaissement d'objectif.
Publié le 30/06/2026 à 08:40
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KERING
-4,39 %
ADIDAS AG
-0,98 %
EASYJET PLC
-1,39 %
ESSILORLUXOTTICA
-0,12 %
STMICROELECTRONICS N.V.
+2,60 %
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