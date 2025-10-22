- Adyen : Wells Fargo démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 1753 EUR.
- BNP Paribas : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 94 à 80 EUR. Autonomous Research reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 89,50 à 94 EUR.
- DHL Group : AlphaValue/Baader Europe passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours réduit de 42,10 EUR à 42 EUR.
- Edenred : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 37,60 à 39 EUR.
- Eurofins Scientific : Citi reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 66 à 63,50 EUR. Goldman Sachs reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 92 à 91 EUR.
- Eutelsat Communications : New Street Research maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours relevé de 1,20 à 2 EUR.
- Fastned : Oddo BHF passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 22 à 20 EUR.
- FDJ United : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 30 EUR à 27,50 EUR.
- Getinge : Pareto Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 245 SEK.
- Galapagos : Leerink Partners passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 29 à 40 USD.
- Husqvarna : DNB Carnegie passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 57 SEK à 46 SEK. Pareto Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 65 SEK à 50 SEK.
- Interparfums : Berenberg reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 43 à 42 EUR.
- Inwido : SEB Bank maintient sa recommandation à conserver avec un objectif de cours de 180 SEK.
- KBC Groupe : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 120 à 128 EUR.
- Kering : AlphaValue/Baader Europe reste à alléger avec un objectif de cours relevé de 345 à 347 EUR.
- L'Oréal : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation alléger et relève l'objectif de cours de 400 à 408 EUR. Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 376 à 372 EUR. Grupo Santander reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 430 à 422 EUR.
- LVMH : CICC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 480 à 550 EUR. Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 630 à 699 EUR.
- Munich Re : AlphaValue/Baader Europe passe d'accumuler à acheter avec un objectif de cours relevé de 700 à 729 EUR.
- Orange : Bernstein initie la couverture avec une recommandation de performance de marché et un objectif de cours de 13 EUR.
- OVH Groupe : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 10 à 9,05 EUR.
- Sonae : AlphaValue/Baader Europe passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours réduit de 1,50 EUR à 1,49 EUR.
- ThyssenKrupp : AlphaValue/Baader Europe passe d'accumuler à acheter et réduit l'objectif de cours de 15,10 EUR à 14,30 EUR.
- ThyssenKrupp Nucera : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 12 EUR.
- Tietoevry : SB1 Markets démarre le suivi à vendre avec un objectif de cours de 13 EUR.
- Virbac : AlphaValue/Baader Europe passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours relevé de 425 à 426 EUR. Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 333 à 368 EUR.
- Vivendi : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 3,55 à 3,90 EUR.
- Wendel : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 118 EUR à 111 EUR.
- Worldline : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 3 à 2,60 EUR. JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 3,10 à 2,50 EUR.
Avis d'analystes du jour : Adyen et Edenred entourés, objectifs réduits sur Worldline et Eurofins
BNP Paribas recule chez Barclays à pondération de marché, tandis que Galapagos grimpe chez Leerink avec un objectif relevé à 40 USD. LVMH bénéficie de hausses notables chez Citi et CICC, tout comme Munich Re, revalorisé à 729 EUR par AlphaValue. Plusieurs dégradations touchent Husqvarna, Fastned et Getinge.
Publié le 22/10/2025 à 08:32