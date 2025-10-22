L'or, première victime de la surchauffe ?

Les investisseurs ont jeté un grand seau d'eau froide sur la surchauffe de l'or hier, mais n'ont pas tourné le dos à leurs aspirations haussières sur les actions. Le rythme des publications de résultats trimestriels accélère pour atteindre la vitesse de croisière qui sera la norme pendant les deux prochaines semaines. Ce matin, on commence avec une question toute simple.