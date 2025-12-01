- Air France-KLM : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 8 à 14 EUR.
- Air Liquide : TD Cowen reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 205 à 210 EUR.
- Alpha Services And Holdings : Eurobank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 3,40 EUR à 4,08 EUR.
- AMS-Osram : JP Morgan passe de neutre à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 8,90 à 5,35 CHF.
- ASML Holding : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 1000 à 1100 EUR.
- Bureau Veritas : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 29,50 à 31 EUR. RBC Capital passe de performance de marché à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 28,50 à 26,50 EUR.
- Capgemini : Grupo Santander démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 180,81 EUR.
- Compagnie Financiere Richemont : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 180 à 195 CHF.
- Compass Group : RBC Capital passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 2700 GBX à 2775 GBX.
- EasyJet : JP Morgan passe de neutre à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 500 à 400 GBX.
- Hermès International : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 2420 à 2400 EUR.
- Icade : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 22 à 21 EUR..
- Intertek : Investec démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 5650 GBX.
- Jet2 : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 1850 à 1450 GBX.
- Lonza Group : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 690 à 720 CHF.
- Lufthansa : JP Morgan passe de souspondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 5,30 à 7,50 EUR.
- LVMH : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 635 à 715 EUR.
- Montea : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 65 à 85 EUR.
- Mowi : Berenberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 215 à 260 NOK.
- Optima Bank : Eurobank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 22,28 EUR à 8,88 EUR.
- Philogen : Goldman Sachs passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 25 EUR.
- Sartorius Stedim Biotech : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 230 à 255 EUR.
- SoftwareOne : Berenberg démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 11 CHF.
- TeamViewer : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 15 à 7,50 EUR.
- Totalenergies : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 60 EUR.
- Unibail-Rodamco-Westfield : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 95 à 105 EUR.
- Vat Group : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 347 à 408 CHF. BNP Paribas passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 347 à 427 CHF.
- Vivendi : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 3 à 2,90 EUR.
Avis d'analystes du jour : Air-France prend de l'altitude chez JP Morgan, la DB achète Richemont
JP Morgan revalorise fortement Air France-KLM (+75%) et ASML (+10%), mais abaisse nettement AMS-Osram (-40%) et TeamViewer (-50%). Deutsche Bank relève son avis sur Richemont et Montea, mais dégrade Bureau Veritas. BNP Paribas et JP Morgan s'alignent sur Vat Group, désormais vu à plus de 400 CHF.
Publié le 01/12/2025 à 08:46