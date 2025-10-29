L'IA est tellement forte qu'elle fait monter Nokia

Pendant que les marchés européens marquent le pas, Wall Street poursuit son accélération en pariant que le super-cycle d'investissement dans l'intelligence artificielle va continuer à tout emporter sur son passage. Les investisseurs espèrent que Microsoft, Alphabet et compagnie, qui publient leurs résultats ce soir, vont remettre une pièce dans la machine. La Fed devrait apporter sa pierre à l'édifice en fin de journée en réduisant ses taux d'un quart de point.