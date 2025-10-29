- Accor : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 48 EUR à 52 EUR.
- Air Liquide : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 205 à 209 EUR. Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 198 à 199 EUR. Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 190 EUR à 208 EUR.
- Amundi : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 69 EUR à 65 EUR. Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 76,90 à 72,70 EUR.
- Bic : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 65 à 58,50 EUR.
- BNP Paribas : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 96 à 90 EUR.
- Capgemini : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 214 à 225 EUR. Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 140 à 145 EUR.
- Clariane : AlphaValue/Baader Europe reste à alléger avec un objectif de cours relevé de 4,15 à 4,31 EUR.
- EDP Renováveis : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 13,50 EUR à 13,40 EUR.
- Engie : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 20,30 à 20,40 EUR.
- Eurofins Scientific : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 53 à 60 EUR.
- Ferrovial : Oddo BHF passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 47 à 51,70 EUR.
- Galderma Group : RBC Capital reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 128 à 140 CHF.
- Hexagon : SB1 Markets démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 125 SEK.
- Hellenic Telecommunications : Morgan Stanley démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 20 EUR.
- Kuehne Und Nagel International : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 182 à 159 CHF.
- Logitech International : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 107 à 134 USD.
- M6 Métropole Télévision : AlphaValue/Baader Europe reste à alléger avec un objectif de cours réduit de 12,60 à 12,20 EUR.
- Mapfre : Grupo Santander passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 2,90 EUR à 4,15 EUR.
- Nokia : Inderes passe d'alléger à vendre avec un objectif de cours relevé de 4,40 EUR à 5 EUR. Grupo Santander passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 5,75 EUR à 6,55 EUR.
- Orion : Inderes passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours réduit de 68 à 66 EUR.
- Pernod Ricard : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 125 à 129 EUR.
- Prudential : CGS International démarre le suivi à accumuler avec un objectif de cours de 144 HKD.
- Sodexo : Citi reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 84 à 61 EUR.
- Temenos Group : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 67 à 70 CHF.
- Thales : Barclays reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 245 à 250 EUR.
Avis d'analystes du jour : Air Liquide solide, Capgemini rassurant, Bic et Sodexo faibles
Air Liquide bénéficie de trois hausses d'objectif. Capgemini reçoit du soutien de Bernstein et Morgan Stanley. A l'inverse, Sodexo se fait sabrer chez Citi, tandis que BNP Paribas, Amundi et Bic subissent plusieurs révisions à la baisse.
Publié le 29/10/2025 à 08:39