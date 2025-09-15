- Adidas : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 280 EUR à 270 EUR.
- Airbus : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 200 à 220 EUR.
- Bakkafrost : Arctic Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 445 NOK à 500 NOK.
- Baloise Holding : Bank Vontobel reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 210 à 216 CHF.
- BE Semiconductor Industries : New Street Research maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 140 à 160 EUR.
- British American Tobacco : Baptista Research passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 42,40 USD à 54 USD.
- CVC Capital Partners : Autonomous Research passe de sousperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 15,30 EUR à 16 EUR.
- Dassault Aviation : JP Morgan reste neutre avec un objectif de cours relevé de 280 à 325 EUR.
- Dassault Systèmes : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 26 à 24 EUR.
- Davide Campari : RBC Capital passe de sousperformance à performance de marché avec un objectif de cours de 5,80 EUR.
- Fortum : Grupo Santander démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 14,90 EUR.
- Galderma Group : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 140 à 160 CHF.
- Givaudan : Jefferies passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 3200 à 3600 CHF.
- Helvetia Holding : Bank Vontobel passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 213 à 214 CHF.
- Ipsen : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 110 à 120 EUR.
- J Sainsbury : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 330 à 363 GBX.
- Mowi : Arctic Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 200 NOK à 255 NOK.
- Puma : Rothschild & Co Redburn passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours de 24 EUR.
- Robertet : Jefferies reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 1040 à 980 EUR. Berenberg reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 1120 à 1130 EUR.
- Rubis : Bernstein démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 38,70 EUR.
- Saint-Gobain : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 116 à 119 EUR.
- Sopra Steria Group : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 254 à 253 EUR.
- TFF Group : Berenberg reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 27 à 22 EUR.
- Unilever : Baptista Research passe de surperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 65,90 USD à 71,30 USD.
- Wacker Chemie : JP Morgan reste neutre avec un objectif de cours réduit de 78 à 60 EUR.
Avis d'analystes du jour : Airbus, Dassault Aviation, Rubis et Galderma dans les petits papiers des brokers
Airbus voit son objectif relevé à 220 EUR chez RBC, tandis que Dassault Aviation grimpe à 325 EUR chez JP Morgan. Arctic Securities passe à l'achat sur Bakkafrost et Mowi. Puma est abaissée à neutre, et Unilever rétrogradée à conserver malgré un objectif relevé.
Publié le 15/09/2025 à 08:43