  • Air Liquide : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 207 à 210 EUR.
  • Airbus : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 225 à 200 EUR.
  • Aker BP : DNB Carnegie passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 310 à 370 NOK.
  • Alten : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 83,60 EUR à 82,90 EUR.
  • Aéroports de Paris : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 126 à 121 EUR.
  • Barry Callebaut : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et réduit l'objectif de cours de 1382 à 1229 CHF.
  • Bouygues : New Street Research maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 56 EUR à 61 EUR.
  • Equinor : DNB Carnegie passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 250 NOK à 350 NOK.
  • FDJ United : JP Morgan maintient sa recommandation souspondérer et réduit l'objectif de cours de 22 EUR à 20 EUR.
  • Hermès International : CICC maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 2100 à 1900 EUR.
  • Hexpol : SB1 Markets passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 92 SEK à 85 SEK.
  • Inficon Holding : Bank Vontobel reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 115 à 139 CHF.
  • KBC Groupe : Keefe Bruyette & Woods reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 130 à 135 EUR.
  • Kuehne Und Nagel : Citi maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 130 à 154 CHF.
  • Nepi Rockcastle : Morgan Stanley démarre le suivi à pondération de marché avec un objectif de cours de 7,90 EUR.
  • Nexans : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 132 à 140 EUR.
  • Nordic Semiconductor : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 175 NOK à 190 NOK.
  • Novartis : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 110 à 116 CHF.
  • Spie : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 48 à 56 EUR.
  • Subsea 7 : SB1 Markets passe de neutre à vendre avec un objectif de cours de 270 NOK.
  • Temenos Group : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 90 à 95 CHF.
  • Valmet : Inderes passe d'acheter à accumuler et réduit l'objectif de cours de 30 EUR à 26 EUR.
  • Vat Group : UBS reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 560 à 650 CHF.
  • Zehnder Group : UBS reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 97 à 90 CHF.