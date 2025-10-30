  • Adidas : TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 201 à 189 EUR.
  • Adyen : TD Cowen maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 1648 à 1752 EUR.
  • Airbus : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 223 à 245 EUR. Citi reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 183 à 207 EUR. Deutsche Bank reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 209 à 228 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 225 à 235 EUR. RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 220 à 240 EUR.
  • Bachem Holding : Oddo BHF démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 64,60 CHF.
  • Dassault Systèmes : Griffin Securities maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 45 EUR à 43 EUR.
  • Davide Campari-Milano : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 8 à 7,50 EUR.
  • Equinor : Arctic Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 260 NOK à 270 NOK.
  • Eurobank Ergasias Services And Holdings : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 3,30 à 3,65 EUR.
  • Kering : Bernstein passe de performance de marché à sousperformance en visant 240 EUR.
  • Kuehne Und Nagel International : Barclays passe de pondération de marché à sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 165 CHF à 140 CHF.
  • Logitech International : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 69,60 à 79,50 CHF.
  • Novartis : HSBC reste à alléger avec un objectif de cours relevé de 80 à 84 CHF.
  • Outokumpu : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 3,80 EUR à 3,60 EUR.
  • Rathbones Group : Jefferies initie la couverture avec une recommandation de sous-performance et un objectif de cours de 165000 GBX.
  • SWECO : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 190 SEK à 200 SEK.
  • Salvatore Ferragamo : Citi reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 5,50 à 7,20 EUR.
  • Sanofi : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 105 EUR à 102 EUR.
  • Sopra Steria Group : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 228 à 226 EUR. Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 262 à 250 EUR.
  • Straumann Holding : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 100 à 105 CHF.
  • Unibail-Rodamco-Westfield : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 126 EUR à 130 EUR. Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 82 à 100 EUR.
  • Valmet : Inderes passe d'accumuler à acheter avec un objectif de cours de 32 EUR.