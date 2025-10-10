- ABB : Deutsche Bank maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours relevé de 47 à 49 CHF.
- Alstom : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 19 à 20 EUR.
- Amundi : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 81 à 83 EUR.
- ArcelorMittal : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 29 à 30 EUR.
- Aryzta : Bank Vontobel maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 105 à 75 CHF.
- Aviva : Keefe Bruyette & Woods passe de performance de marché à sous-performance avec un objectif de cours de 650 GBX.
- BNP Paribas : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 97 à 94 EUR. RBC Capital maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 95 EUR à 96 EUR.
- Compagnie Financière Richemont : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 175 à 170 CHF.
- Crédit Agricole : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours relevé de 16,80 à 17,10 EUR.
- Danone : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 70 à 74 EUR.
- Emeis : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 15 à 17,50 EUR.
- Eurazeo : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 81 à 82 EUR.
- Euronext : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours relevé de 119 à 123 EUR.
- Ferrari : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 554 à 475 USD.
- Holcim : Bank Vontobel maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 73 à 78 CHF.
- HSBC Holdings : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 960 à 1120 GBX.
- Legrand : Deutsche Bank reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 150 à 155 EUR.
- Nexans : BNP Paribas Exane passe de performance de marché à sousperformance avec un objectif de cours de 100 EUR.
- Norsk Hydro : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 73 NOK à 70 NOK.
- Partners Group Holding : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 1170 à 1190 CHF.
- Safran : Oxcap Analytics démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 350 EUR.
- Schneider Electric : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 250 à 260 EUR.
- Seb : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 116 à 90,30 EUR.
- Sika : Rothschild & Co Redburn passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 211 à 235 CHF.
- Technip Energies : BNP Paribas Exane passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 35 à 40 EUR.
- Tikehau Capital : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 20,70 à 21,50 EUR.
- TotalEnergies : DBS Bank reprend la couverture avec une recommandation de conserver et un objectif de cours de 54 EUR.
- Vallourec : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 21 à 20 EUR.
- Yara International : SB1 Markets passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 380 à 400 NOK.
Avis d'analystes du jour : Alstom, Safran et Schneider dans le bon wagon
Abaissements de recommandation pour ArcelorMittal (Goldman Sachs), HSBC (Jefferies), Aviva (KBW), Technip Energies (Exane) et Yara (SB1). Sika bénéficie d'un relèvement à l'achat par Redburn, Safran d'un nouveau suivi à surpondérer. Objectifs relevés pour Schneider, Danone, Legrand et Holcim.
Publié le 10/10/2025 à 08:17