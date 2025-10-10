En bourse, le silence est d'or (et d'argent)

Les marchés actions sont-ils en train de reculer pour mieux sauter ou craignent-ils le flagrant délit d'excès de vitesse ? Quelle que soit la réponse, la semaine est marquée par un certain attentisme avant l'arrivée de la première grosse série de résultats trimestriels. On termine la semaine avec de l'argent, du peso argentin et Francis Lalanne.