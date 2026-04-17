  • Alstom : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 24,50 EUR à 20 EUR. Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 31 à 23 EUR.
  • Aperam : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 37 EUR à 42 EUR.
  • ASML Holding : Freedom Broker passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 950 USD à 1650 USD.
  • Barry Callebaut : Barclays maintient sa recommandation sous-pondérer et réduit l'objectif de cours de 1275 à 1020 CHF.
  • BNP Paribas : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 104 à 105 EUR.
  • Bossard Holding : UBS passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 145 CHF à 156 CHF.
  • Dassault Systèmes : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 23,25 à 21,75 EUR.
  • Elisa Oyj : Inderes passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours de 44 EUR.
  • HBX Group International : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 10,40 EUR à 8 EUR.
  • Hensoldt : Stifel démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 90 EUR.
  • Hermès International : Landesbank Baden-Wuerttemberg reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 2350 à 2050 EUR.
  • Kering : Grupo Santander maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 355 à 334 EUR.
  • Norsk Hydro : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours de 103 NOK.
  • Orsted : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 150 DKK à 190 DKK.
  • Pernod Ricard : BNP Paribas maintient sa recommandation de sous-performance et réduit l'objectif de cours de 65,50 à 61 EUR. Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 94 à 93 EUR.
  • Saipem : Intesa Sanpaolo passe de acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 3,20 EUR à 4,30 EUR.
  • STMicroelectronics : Mizuho Securities passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 32 USD à 48 USD.
  • Terveystalo : Inderes passe d'accumuler à alléger et réduit l'objectif de cours de 10,40 EUR à 9,30 EUR.
  • TotalEnergies : Gerdes Energy Research maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 89 à 97 USD. Zacks reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 105 à 92 USD.
  • VAT Group : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 613 à 639 CHF. Bank Vontobel maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 580 à 620 CHF.
  • Yara International : DNB Carnegie passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 500 NOK à 550 NOK.