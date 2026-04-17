- Alstom : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 24,50 EUR à 20 EUR. Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 31 à 23 EUR.
- Aperam : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 37 EUR à 42 EUR.
- ASML Holding : Freedom Broker passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 950 USD à 1650 USD.
- Barry Callebaut : Barclays maintient sa recommandation sous-pondérer et réduit l'objectif de cours de 1275 à 1020 CHF.
- BNP Paribas : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 104 à 105 EUR.
- Bossard Holding : UBS passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 145 CHF à 156 CHF.
- Dassault Systèmes : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 23,25 à 21,75 EUR.
- Elisa Oyj : Inderes passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours de 44 EUR.
- HBX Group International : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 10,40 EUR à 8 EUR.
- Hensoldt : Stifel démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 90 EUR.
- Hermès International : Landesbank Baden-Wuerttemberg reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 2350 à 2050 EUR.
- Kering : Grupo Santander maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 355 à 334 EUR.
- Norsk Hydro : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours de 103 NOK.
- Orsted : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 150 DKK à 190 DKK.
- Pernod Ricard : BNP Paribas maintient sa recommandation de sous-performance et réduit l'objectif de cours de 65,50 à 61 EUR. Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 94 à 93 EUR.
- Saipem : Intesa Sanpaolo passe de acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 3,20 EUR à 4,30 EUR.
- STMicroelectronics : Mizuho Securities passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 32 USD à 48 USD.
- Terveystalo : Inderes passe d'accumuler à alléger et réduit l'objectif de cours de 10,40 EUR à 9,30 EUR.
- TotalEnergies : Gerdes Energy Research maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 89 à 97 USD. Zacks reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 105 à 92 USD.
- VAT Group : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 613 à 639 CHF. Bank Vontobel maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 580 à 620 CHF.
- Yara International : DNB Carnegie passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 500 NOK à 550 NOK.
Avis d'analystes du jour : Alstom se fait tailler, du soutien pour Hensoldt et ASML
Parmi les principaux changements du jour, Alstom, Hensoldt, ASML, Orsted et Yara font l'actualité.
Publié le 17/04/2026 à 08:30
Partager
ASML HOLDING N.V.
+0,16 %
ALSTOM
-29,18 %
HENSOLDT AG
+2,49 %
BNP PARIBAS
+0,61 %
ORSTED A/S
-1,12 %
© Zonebourse.com - 2026
Partager