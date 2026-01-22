Un accord-cadre bizarre pour faire retomber la pression

"On n'est pas passés loin, mais on est rassurés, même si on ne sait pas ce qu'on a évité ni comment, ni pourquoi, ni même si on l'a vraiment évité". Voilà grosso modo le résumé qu'on peut faire de la journée couperet du 21 janvier, lors de laquelle Donald Trump est venu faire la leçon à l'Europe et au reste du monde à Davos. Une leçon brouillonne, qui s'est achevée un peu plus tard par un renoncement apparent à ses prétentions territoriales sur le Groenland et les surtaxes douanières liées, en échange d'un accord-cadre satisfaisant avec l'OTAN.