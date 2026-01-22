- Addlife : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 205 SEK.
- Alstom : Oxcap Analytics démarre le suivi à pondération de marché avec un objectif de cours de 27,40 EUR.
- Aperam : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 35 EUR à 37 EUR.
- Arcelormittal : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 45 EUR à 55 EUR.
- Asker Healthcare Group : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 100 SEK.
- ASML : Grupo Santander passe de surperformance à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 915 à 940 EUR.
- Autostore Holdings : SB1 Markets passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 11 NOK à 14 NOK.
- Ayvens : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 10 à 11 EUR.
- Barry Callebaut : Bank Vontobel passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 1150 CHF à 1500 CHF.
- Bawag Group : UBS passe à acheter depuis en révision avec un objectif de cours relevé de 127 à 151 EUR.
- Beazley : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 1025 GBX à 1280 GBX.
- Bilfinger : AlphaValue/Baader Europe passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours relevé de 115 à 141 EUR.
- BNP Paribas : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 92 EUR à 97 EUR.
- Capgemini : Berenberg démarre le suivi à conserver en visant 143 EUR.
- Carrefour : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 15,75 à 15,40 EUR.
- Helleniq Energy Holdings : Goldman Sachs passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 8,50 EUR à 7,80 EUR.
- Helvetia Baloise Holding : Citi démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 193,90 CHF.
- Ionos : Oddo BHF passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours de 35 EUR.
- Logitech International : Bank Vontobel passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 103 à 96 CHF.
- NKT : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 960 DKK à 855 DKK.
- Novartis : Bank Vontobel passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 112 à 129 CHF.
- Orsted : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 130 DKK à 170 DKK.
- Pandora : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 1032 DKK à 574 DKK.
- Planisware : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 28 EUR à 26 EUR.
- Roche Holding : Bank Vontobel reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 288 à 345 CHF.
- Salzgitter : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 50 à 52 EUR.
- Thule Group : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 260 SEK.
- TotalEnergies : TD Cowen reste à conserver et relève l'objectif de cours de 58 à 60 EUR.
- Ubisoft Entertainment : BMO Capital Markets reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 14 à 10 EUR.
- Virbac : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 400 à 440 EUR.
Avis d'analystes du jour : Alstom, Ubisoft, Atos et Capgemini sous le feu des projecteurs
Nouveaux suivis sur Alstom, Ionos et Capgemini, crime de lèse-ASML chez Santander et gros mouvements de revalorisations chez ArcelorMittal et Virbac animent la cote ce matin. C'est plus compliqué pour Ubi et Pandora.
Publié le 22/01/2026 à 09:12