- Air France-KLM : Citi reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 12,20 à 9,90 EUR.
- Amundi : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 72,70 à 70,80 EUR.
- Arkema : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 56 à 54 EUR.
- Autostore Holdings : SEB Bank passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 7,20 NOK à 10 NOK.
- Compass Group : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 2500 GBX à 3000 GBX.
- Croda International : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 3100 GBX à 3000 GBX.
- Evonik Industries : Jefferies passe de conserver à sous-performance avec un objectif de cours réduit de 15,10 à 12,20 EUR.
- Givaudan : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 3600 à 3800 CHF.
- H. Lundbeck : Jefferies passe de conserver à sous-performance avec un objectif de cours réduit de 50 DKK à 39 DKK.
- ING Groep : Keefe Bruyette & Woods passe de performance de marché à sous-performance avec un objectif de cours relevé de 21,50 EUR à 23 EUR.
- Investors House : Inderes passe de vendre à alléger avec un objectif de cours relevé de 3,30 EUR à 3,50 EUR.
- InWit : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 13,40 à 11,80 EUR.
- Kainos : Canaccord Genuity passe à acheter d'achat spéculatif avec un objectif de cours relevé de 1000 GBX à 1150 GBX.
- Kering : RBC Capital maintient sa recommandation de performance de marché et relève l'objectif de cours de 240 à 280 EUR.
- Lem Holding : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 815 à 410 CHF.
- Northern Data : Canaccord Genuity passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 27 à 15 EUR.
- Roche Holding : Bank Vontobel AG reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 275 à 280 CHF.
- SIG : Berenberg passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 17 CHF à 9,50 CHF.
- Solvay : Jefferies maintient sa recommandation de sous-performance et réduit l'objectif de cours de 23 à 20 EUR.
- Teleperformance : AlphaValue/Baader Europe passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 97,20 EUR à 72,40 EUR.
- Temenos Group : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 74 à 81 CHF.
- TotalEnergies : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 57,80 à 62 EUR.
- Veolia Environnement : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 38 EUR à 36 EUR.
- Xps Pensions Group : Cavendish démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 410 GBX.
Avis d'analystes du jour : Amundi, Arkema, Teleperformance et Air-France rabotées, Kering et Givaudan relevées
Goldman Sachs devient acheteur sur Compass Group et relève son objectif à 3000 GBX. Jefferies abaisse ses recommandations sur Croda, Evonik, Lundbeck et Northern Data. Givaudan et Kainos bénéficient de relèvements de conseils et d'objectifs.
Publié le 11/11/2025 à 08:41