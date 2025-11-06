- Abivax : Wolfe Research démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 176 USD.
- Aedifica : KBC Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 70 à 78 EUR.
- Ahold Delhaize : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 32 à 35 EUR.
- Alfen : Deutsche Bank passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 8 à 10 EUR. Jefferies passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 8 à 10 EUR.
- Amundi : RBC Capital passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 74 à 66 EUR.
- Biomérieux : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 132 EUR à 131 EUR.
- Danone : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 71 à 73 EUR.
- DBV Technologies : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 1,30 EUR à 1,37 EUR.
- DiaSorin : JP Morgan reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 75,40 à 68 EUR.
- Figeac Aero : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 11,50 à 13,50 EUR.
- Geberit : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 695 à 711 CHF.
- Inventiva : Wolfe Research démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 13 USD.
- Kardex : Octavian AG démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 340 CHF.
- Leonardo : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 50 à 55 EUR.
- Logitech : Baptista Research passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 99,50 USD à 125,90 USD.
- Pandora : ABG passe de conserver à acheter en visant 900 DKK.
- Scout24 : Bernstein démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 125 EUR.
- Teleperformance : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 153 à 147 EUR.
- Teleste : Inderes passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours relevé de 4 à 4,10 EUR.
- UBS Group : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 34 à 38 CHF.
- Wallenius Wilhelmsen : Arctic Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 80 NOK à 88 NOK. Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 86 NOK à 92 NOK.
- Wolters Kluwer : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 154 à 125 EUR.
Avis d'analystes du jour : Amundi sort des petits papiers de RBC, Danone et Leonardo revalorisés
Wolfe Research initie la couverture d'Abivax et Inventiva à surperformance. Double relèvement de recommandation sur Alfen, désormais neutre chez Deutsche Bank et Jefferies. Amundi est abaissée par RBC, tandis que Logitech recule chez Baptista malgré un objectif nettement relevé.
Publié le 06/11/2025 à 08:32