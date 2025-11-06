  • Abivax : Wolfe Research démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 176 USD.
  • Aedifica : KBC Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 70 à 78 EUR.
  • Ahold Delhaize : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 32 à 35 EUR.
  • Alfen : Deutsche Bank passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 8 à 10 EUR. Jefferies passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 8 à 10 EUR.
  • Amundi : RBC Capital passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 74 à 66 EUR.
  • Biomérieux : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 132 EUR à 131 EUR.
  • Danone : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 71 à 73 EUR.
  • DBV Technologies : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 1,30 EUR à 1,37 EUR.
  • DiaSorin : JP Morgan reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 75,40 à 68 EUR.
  • Figeac Aero : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 11,50 à 13,50 EUR.
  • Geberit : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 695 à 711 CHF.
  • Inventiva : Wolfe Research démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 13 USD.
  • Kardex : Octavian AG démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 340 CHF.
  • Leonardo : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 50 à 55 EUR.
  • Logitech : Baptista Research passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 99,50 USD à 125,90 USD.
  • Pandora : ABG passe de conserver à acheter en visant 900 DKK.
  • Scout24 : Bernstein démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 125 EUR.
  • Teleperformance : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 153 à 147 EUR.
  • Teleste : Inderes passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours relevé de 4 à 4,10 EUR.
  • UBS Group : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 34 à 38 CHF.
  • Wallenius Wilhelmsen : Arctic Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 80 NOK à 88 NOK. Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 86 NOK à 92 NOK.
  • Wolters Kluwer : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 154 à 125 EUR.