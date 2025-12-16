- AAK : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 298 SEK.
- Abivax : Citizens maintient sa recommandation de surperformance de marché et relève l'objectif de cours de 114 à 131 USD.
- Aedifica : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 72,50 EUR à 87 EUR.
- Aperam : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 31,50 à 40 EUR.
- Big Yellow Group : Goldman Sachs initie la couverture à neutre et un objectif de cours de 1120 GBX.
- Covivio : Bernstein passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 69 à 64 EUR.
- Dassault Systèmes : Goldman Sachs reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 32 à 29 EUR.
- Ferrari : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 460 à 435 EUR.
- Galp Energia : Grupo Santander passe de neutre à surperformance et réduit l'objectif de cours de 19 EUR à 17 EUR.
- Imcd : Kempen passe de acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 120 à 97 EUR.
- Klépierre : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 37 à 40 EUR.
- Kuehne Und Nagel International : Barclays reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 140 à 145 CHF.
- Magnum Ice Cream : Deutsche Bank démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 14,50 EUR.
- Mercialys : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 12,50 à 12 EUR.
- Nanobiotix : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 10 à 28 EUR.
- Outokumpu : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 3,50 à 4,20 EUR.
- Pluxee : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 20 à 16,50 EUR.
- Raiffeisen Bank International : Oddo BHF maintient une recommandation de surperformance avec un objectif de cours de 42,50 EUR.
- Sanofi : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 100 EUR à 98 EUR.
- Sika : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 170 à 181 CHF.
- STMicroelectronics : Mizuho Securities maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 22 à 26 USD.
- UBS Group : Zacks maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 41 à 46 USD.
- Unicredit : Keefe Bruyette & Woods passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 73,79 EUR à 76,88 EUR.
- VAT Group : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 371 à 376 CHF.
- Wallenius Wilhelmsen : Pareto Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 92 à 96 NOK.
- Warehouses De Pauw : Bernstein passe de sousperformance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 22,50 EUR à 23,70 EUR.
Avis d'analystes du jour : Aperam et Nanobiotix plébiscitées, Dassault Systèmes et Ferrari moins en vue
Morgan Stanley joue la carte de l'acier inoxydable en relevant Aperam et Outokumpu, tandis que Bernstein rebat les cartes dans l'immobilier, favorisant Aedifica et WDP au détriment de Covivio. Côté bancaire, Unicredit est plébiscitée par KBW, et dans la biotech, Nanobiotix se distingue avec un objectif de cours qui s'envole chez Oddo BHF.
Publié le 16/12/2025 à 08:54