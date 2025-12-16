  • AAK : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 298 SEK.
  • Abivax : Citizens maintient sa recommandation de surperformance de marché et relève l'objectif de cours de 114 à 131 USD.
  • Aedifica : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 72,50 EUR à 87 EUR.
  • Aperam : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 31,50 à 40 EUR.
  • Big Yellow Group : Goldman Sachs initie la couverture à neutre et un objectif de cours de 1120 GBX.
  • Covivio : Bernstein passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 69 à 64 EUR.
  • Dassault Systèmes : Goldman Sachs reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 32 à 29 EUR.
  • Ferrari : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 460 à 435 EUR.
  • Galp Energia : Grupo Santander passe de neutre à surperformance et réduit l'objectif de cours de 19 EUR à 17 EUR.
  • Imcd : Kempen passe de acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 120 à 97 EUR.
  • Klépierre : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 37 à 40 EUR.
  • Kuehne Und Nagel International : Barclays reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 140 à 145 CHF.
  • Magnum Ice Cream : Deutsche Bank démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 14,50 EUR.
  • Mercialys : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 12,50 à 12 EUR.
  • Nanobiotix : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 10 à 28 EUR.
  • Outokumpu : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 3,50 à 4,20 EUR.
  • Pluxee : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 20 à 16,50 EUR.
  • Raiffeisen Bank International : Oddo BHF maintient une recommandation de surperformance avec un objectif de cours de 42,50 EUR.
  • Sanofi : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 100 EUR à 98 EUR.
  • Sika : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 170 à 181 CHF.
  • STMicroelectronics : Mizuho Securities maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 22 à 26 USD.
  • UBS Group : Zacks maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 41 à 46 USD.
  • Unicredit : Keefe Bruyette & Woods passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 73,79 EUR à 76,88 EUR.
  • VAT Group : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 371 à 376 CHF.
  • Wallenius Wilhelmsen : Pareto Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 92 à 96 NOK.
  • Warehouses De Pauw : Bernstein passe de sousperformance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 22,50 EUR à 23,70 EUR.