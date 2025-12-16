Une mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle, le retour

Comme ce fut le cas au mois de novembre, les investisseurs refont une overdose d'intelligence artificielle. Est-ce une preuve d'intelligence naturelle ? L'avenir nous le dira. Les indices riches en actions technologiques sont dans le dur. Les regards se tournent cet après-midi vers les statistiques de l'emploi de novembre aux Etats-Unis, qui pourraient remettre en selle le scénario d'une Fed volant au secours des marchés en réduisant ses taux plus vite et plus fort que prévu.