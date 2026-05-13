Avis d'analystes du jour : Aramis et Heineken abaissés, Swatch relevé

L'avertissement d'Aramis pousse Bernstein à agir. Jefferies refait le point sur Worldline, pendant que RBC relève sa recommandation et son objectif sur Swatch.

Aramis : Bernstein passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 9 à 6 EUR.

ASML Holding : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 1570 à 1600 EUR.

Belimo Holding : Barclays démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 1000 CHF.

Cohort : Shore Capital démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 1350 GBX.

Endomines Finland : Inderes passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours de 11 EUR.

Heineken : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 90 à 70 EUR.

KBC Groupe : Barclays maintient sa recommandation souspondérer et relève l'objectif de cours de 109 EUR à 112 EUR.

Kering : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 300 à 285 EUR.

Landis+Gyr Group : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 59 à 55 CHF.

Lanxess : Kempen passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 13,80 à 17 EUR.

Leroy Seafood : Fearnley Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 52 NOK à 53 NOK.

Lonza Group : Jefferies reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 769 à 762 CHF.

Medincell : Evercore ISI reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 36 à 43 EUR.

Optima Bank : ResearchGreece passe de vendre à acheter avec un objectif de cours relevé de 10,64 EUR à 12,70 EUR.

Outokumpu : Inderes passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours relevé de 5,50 à 5,80 EUR.

Siemens Energy : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 200 à 225 EUR.

SoftwareOne Holding : Pareto Securities maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 12 à 14 CHF.

Swatch Group : RBC Capital passe de sousperformance à performance de secteur avec un objectif de cours relevé de 160 à 220 CHF.

Troax Group : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 140 SEK.

Worldline : Jefferies reprend le suivi à acheter avec un objectif de cours de 0,40 EUR.