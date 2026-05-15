- Aegon : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours de 7 EUR.
- Arcelormittal : Baptista Research passe de sousperformance à acheter avec un objectif de cours relevé de 57,70 USD à 66,70 USD.
- Argenx : Deutsche Bank reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 725 à 750 EUR.
- Ayvens : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 10,80 à 11 EUR.
- Banco De Sabadell : Keefe Bruyette & Woods passe de performance de marché à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 3,57 EUR à 3,40 EUR.
- Be Semiconductor Industries : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 166 à 240 EUR.
- BPER Banca : UBS passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 13,50 à 12,50 EUR.
- Eiffage : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 198 à 192 EUR.
- Fraport : UBS passe de vendre à neutre avec un objectif de cours réduit de 67 à 65 EUR.
- Generali : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours de 38,50 EUR.
- Julius Bär Gruppe : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 76 à 78 CHF.
- LVMH : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 565 à 540 EUR.
- Rheinmetall : Berenberg reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 2100 à 1750 EUR.
- Saint-Gobain : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 89 à 85 EUR.
- Standard Life : JP Morgan passe de souspondérer à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 620 GBX à 950 GBX.
- Technoprobe : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 19,50 à 35 EUR.
- Universal Music Group : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 41 EUR à 48,10 EUR.
Avis d'analystes du jour : Arcelor séduit, LVMH et Generali moins
Cette dernière sélection de la semaine montre des changements de recommandations sur Generali, ArcelorMittal, Aegon, BPER Banca et Standard Life.
Publié le 15/05/2026 à 08:23