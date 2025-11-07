Un pas en avant, deux pas en arrière

En trois séances, les valeurs technologiques américaines ont perdu deux fois environ 2%, avec un modeste rebond au milieu. Les investisseurs ont une petite baisse de libido pour les valeurs de l'intelligence artificielle depuis qu'ils se demandent qui va payer tous ces équipements et ces outils dont le rendement économique et opérationnel tarde à se matérialiser.