- AP Moller : Arctic Securities passe de vendre à conserver avec un objectif de cours de 11900 DKK.
- Air France-KLM : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 12 à 10 EUR.
- ArcelorMittal : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 31 EUR à 38 EUR. JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 29,50 à 42 EUR.
- ArgenX : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 885 à 870 EUR. JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 730 à 805 EUR.
- ASM International : Deutsche Bank reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 550 à 625 EUR. Rothschild & Co Redburn passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours de 610 EUR.
- ASML Holding : Rothschild & Co Redburn passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 900 à 1200 EUR.
- Barry Callebaut : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 1100 à 1200 CHF.
- Brembo : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 8 EUR à 10 EUR.
- Cellnex Telecom : New Street Research LLP passe d'alléger à neutre avec un objectif de cours relevé de 28,50 à 29 EUR.
- DHL Group : Bernstein passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 42 à 42,80 EUR.
- DiaSorin : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 109 à 71 EUR.
- Engie : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 22,50 EUR à 24 EUR.
- Hexagon : BNP Paribas passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 115 SEK à 130 SEK.
- JCDecaux : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 19,50 à 19,30 EUR.
- Legrand : BNP Paribas reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 145 à 140 EUR.
- Nemetschek : Landesbank Baden-Württemberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 121 à 122,50 EUR.
- Optomed : Inderes passe d'accumuler à acheter avec un objectif de cours relevé de 5 à 5,20 EUR.
- Solutions 30 : BNP Paribas reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 1,20 à 1 EUR.
- Stora Enso : SB1 Markets démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 10,80 EUR.
- SUSS Microtec : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 36 à 40 EUR.
- Teleperformance : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 120 à 105 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 133 à 128 EUR.
- The Weir Group : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 2570 à 2900 GBX.
- Virbac : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 395 à 409 EUR.
- Zalando : AlphaValue/Baader Europe initie la couverture avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 33,50 EUR.
- Zurich Insurance Group : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 644 à 614 CHF.
Avis d'analystes du jour : ArcelorMittal superstar, Rothschild aime ASML
ASML bénéficie d'un relèvement chez Redburn, qui passe à l'achat. JP Morgan chaud sur ArcelorMittal avec un objectif porté à 42 EUR. DiaSorin chute de 109 à 71 EUR chez Deutsche Bank, qui abaisse sa recommandation à conserver.
Publié le 07/11/2025 à 08:32