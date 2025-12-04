- Atlas Copco : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 145 SEK à 178 SEK.
- Airbus : Deutsche Bank reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 228 à 222 EUR.
- Alfa Laval : JP Morgan initie la couverture avec une recommandation neutre et un objectif de cours de 509 SEK.
- Alstom : Barclays reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 9 à 10 EUR. JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 28,80 à 33,40 EUR.
- Argenx : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 1070 à 1110 USD. KBC Securities passe d'accumuler à acheter avec un objectif de cours relevé de 690 à 900 EUR.
- Bankinter : Goldman Sachs passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 13,53 EUR à 13,10 EUR.
- Bodycote : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 635 GBX à 765 GBX.
- Commerzbank : Goldman Sachs passe de vendre à conserver avec un objectif de cours de 35,50 EUR.
- Compagnie Financière Richemont : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 205 à 220 CHF.
- Dassault Systèmes : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 30 à 26 EUR.
- Elior : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 3,52 à 3,36 EUR.
- Eurazeo : AlphaValue/Baader Europe reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 91,20 à 73,60 EUR.
- Galderma Group : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 130 à 175 CHF.
- Gecina : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 86,40 EUR à 95,40 EUR.
- Hermès International : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 2350 à 2250 EUR.
- Inditex : Mediobanca passe de sousperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 42,50 à 50 EUR.
- Kering : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 370 à 340 EUR.
- Legrand : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 161 à 164 EUR.
- LVMH : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 725 à 775 EUR.
- New Wave Group : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 135 SEK.
- Nordea Bank : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 15,25 à 15,50 EUR.
- Nexans : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 129 à 131 EUR.
- Northumbrian Water : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 665 à 685 GBX.
- Novartis : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 114 à 125 CHF.
- Rexel : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 30 à 32 EUR. JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 39,50 à 41 EUR.
- Scatec : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 110 à 114 NOK.
- Swedbank : Goldman Sachs passe de neutre à vendre avec un objectif de cours relevé de 273 à 282 SEK.
- Schneider Electric : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 220 à 285 EUR.
- Siemens Energy : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 100 à 160 EUR.
- Société Générale : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 62,50 EUR à 72,75 EUR.
- Softcat : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 1750 GBX à 1950 GBX.
- Swatch Group : HSBC reste à alléger avec un objectif de cours relevé de 110 à 120 CHF.
- Viridien : Arctic Securities reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 88 à 100 EUR.
Avis d'analystes du jour : ArgenX fait le plein, Schneider et Viridien ont encore du potentiel
Barclays relève sa recommandation sur Atlas Copco et Bodycote, tandis que JP Morgan passe à surpondérer sur Siemens Energy et Schneider Electric. Gecina et Société Générale bénéficient d'un double relèvement chez Goldman Sachs. KBC rehausse nettement son objectif sur Argenx, de 690 à 900 EUR.
Publié le 04/12/2025 à 08:50 - Modifié le 04/12/2025 à 08:54