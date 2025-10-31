- Anheuser-Busch Inbev : Anchor Securities maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 60 à 64 EUR.
- ArgenX : Citizens maintient sa recommandation de surperformance de marché et relève l'objectif de cours de 839 à 925 USD. Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 916 à 921 USD. Guggenheim maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 1070 à 1085 USD. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 917 à 950 USD. TD Cowen maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 800 à 1146 USD. Truist Securities maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 918 à 950 USD.
- Ayvens : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 12 à 13 EUR.
- Carmila : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 21 à 20,50 EUR.
- Clariant : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 14 à 12 CHF.
- Crédit Agricole : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 20 à 20,10 EUR.
- Danone : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 84 à 88 EUR.
- Equinor : Barclays passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 325 NOK à 230 NOK.
- Exosens : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 45 à 54 EUR.
- Ferrari : Evercore ISI reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 580 à 475 USD.
- Indra Sistemas : JB Capital Markets passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 51,50 EUR à 55,50 EUR.
- Ipsos : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 60 à 54 EUR.
- Kering : Bernstein passe de performance de marché à sousperformance avec un objectif de cours de 240 EUR.
- Lectra : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 30 à 29 EUR.
- Medincell : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 22 EUR à 50 EUR.
- Pluxee : AlphaValue/Baader Europe reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 29,40 à 30,80 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 22,50 EUR à 23 EUR.
- Rémy Cointreau : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 65 à 50 EUR. Deutsche Bank maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 41 EUR à 31 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 65 EUR à 55 EUR.
- Saint-Gobain : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 115 à 110 EUR. RBC Capital maintient sa recommandation de performance de marché et réduit l'objectif de cours de 109 à 105 EUR.
- Schneider Electric : Grupo Santander passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours de 245,70 EUR.
- Société Générale : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 64 à 65 EUR. JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 67 à 66 EUR.
- Stellantis : Freedom Broker reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 10,20 à 11,30 USD.
- Technip Energies : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 50 à 49 EUR.
- TotalEnergies : Gerdes Energy Research LLC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 81 à 82 USD.
- UBS Group : Deutsche Bank reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 36 à 37 CHF.
- Wavestone : Portzamparc reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 63,20 à 52,50 EUR.
Avis d'analystes du jour : ArgenX superstar, Saint-Gobain, Rémy Cointreau et Wavestone rabotés
ArgenX bénéficie d'un large relèvement d'objectifs, jusqu'à 1 146 USD chez TD Cowen. Rémy Cointreau subit des ajustements négatifs après son avertissement. Equinor est rétrogradé à souspondérer par Barclays, avec un objectif revu en nette baisse.
Publié le 31/10/2025 à 08:38