Avis d'analystes du jour : ASML et Richemont font le plein, Evotec encore sanctionnée

Airbus (BTG Pactual, achat, 240 EUR) et De'Longhi (Goldman Sachs) sont couvertes à l'achat, tandis qu'ASML et Richemont voient leurs objectifs relevés. A l'inverse, Evotec et Novo Nordisk sont dégradées, et Nokia divise, entre le passage à la vente de DNB Carnegie et le relèvement à l'achat de SEB.