- Airbus : Banco BTG Pactual démarre le suivi à acheter avec un objectif de cours de 240 EUR. RBC Capital maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 200 à 215 EUR.
- Amundi : RBC Capital maintient sa recommandation de performance de secteur avec un objectif de cours relevé de 72 à 78 EUR.
- Aryzta : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 81 à 70 CHF.
- ASML Holding : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 2300 à 2500 EUR. Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 1800 à 2150 EUR.
- Autoneum Holding : UBS maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 175 à 120 CHF.
- Axa : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 46 à 50 EUR.
- Bachem Holding : Jefferies maintient sa recommandation de sousperformance avec un objectif de cours relevé de 46 à 52 CHF.
- Carmila : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 21,50 à 20,50 EUR.
- Compagnie Financière Richemont : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 200 à 220 CHF. Telsey Advisory Group maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 170 à 210 CHF.
- Crédit Agricole : UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 21,60 à 22 EUR.
- De'Longhi : Goldman Sachs démarre le suivi à acheter avec un objectif de cours de 51 EUR.
- Evotec : Berenberg dégrade d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 9,40 EUR à 3,60 EUR.
- Foncière Inea : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 37 à 36 EUR.
- Gecina : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 92 à 90 EUR.
- Icade : Oddo BHF maintient sa recommandation de sousperformance avec un objectif de cours réduit de 22 à 20 EUR.
- JCDecaux : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 29 à 30 EUR.
- Klépierre : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 36 à 40 EUR.
- M6 Métropole Télévision : JP Morgan maintient sa recommandation de souspondérer avec un objectif de cours réduit de 12,50 à 11,70 EUR.
- Novo Nordisk : Zacks dégrade à sousperformance de neutre avec un objectif de cours réduit de 50 USD à 42 USD.
- Nokia Oyj : DNB Carnegie passe de conserver à vendre avec un objectif de cours de 8,40 EUR. SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 8,90 EUR à 12 EUR.
- Partners Group Holding : BNP Paribas maintient sa recommandation de neutre avec un objectif de cours réduit de 760 à 690 CHF. Jefferies maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 760 à 710 CHF.
- PSP Swiss Property : Oddo BHF maintient sa recommandation de neutralité avec un objectif de cours réduit de 165 à 155 CHF.
- Schaeffler : UBS passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 7,10 EUR à 8,10 EUR.
- Société Générale : UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 86,10 à 89,30 EUR.
- TF1 : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 9,60 à 9,30 EUR.
- TotalEnergies : Gerdes Energy Research LLC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 97 à 107 USD.
Avis d'analystes du jour : ASML et Richemont font le plein, Evotec encore sanctionnée
Airbus (BTG Pactual, achat, 240 EUR) et De'Longhi (Goldman Sachs) sont couvertes à l'achat, tandis qu'ASML et Richemont voient leurs objectifs relevés. A l'inverse, Evotec et Novo Nordisk sont dégradées, et Nokia divise, entre le passage à la vente de DNB Carnegie et le relèvement à l'achat de SEB.