"Bloquons Tout" à la sauce américaine

Les Etats-Unis viennent d'ouvrir officiellement leur 16e période de blocage budgétaire depuis 1981, c'est-à-dire depuis les élections de Tonton et de Reagan, dont on se demande ce qu'ils font là, en ouverture de cette chronique. Wall Street a l'air accuser un peu le coup après avoir fait mine de s'en contrefoutre depuis le début de la semaine. Mais sans excès à ce stade, parce que les marchés s'habituent à tout, d'autant que les ultimatums et les bras de fer sont la routine de la politique de la Maison Blanche.