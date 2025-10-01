- AB Science : Chardan Capital Markets reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 10 à 5 EUR.
- ABB : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de sous-performance et relève l'objectif de cours de 43 à 46 CHF.
- Accor : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 47 à 46,40 EUR.
- AQ Group : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 230 SEK.
- ArgenX : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 766 à 1040 USD.
- Arkema : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 64 EUR à 58 EUR. Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 63 à 56 EUR.
- ASML Holding : Cantor Fitzgerald reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 800 à 1150 EUR. William O'Neil reprend la couverture avec une recommandation d'achat.
- Autostore Holdings : Arctic Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 6,50 NOK à 12 NOK.
- Clariant : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 12,40 à 8 CHF.
- Ferrari : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 455 à 470 EUR.
- Haulotte Group : Oddo BHF maintient sa recommandation de sous-performance et réduit l'objectif de cours de 2 EUR à 1,15 EUR.
- Hermès International : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 2440 à 2545 EUR. Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 2545 à 2440 EUR.
- Intercontinental Hotels Group : Morgan Stanley passe de sous-pondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 8800 à 9000 GBX.
- JCDecaux : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 18,30 à 17,80 EUR.
- Legrand : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 147 à 165 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 138 à 146 EUR.
- Nanobiotix : Leerink Partners reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 14 à 24 USD.
- Novartis : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 111 à 113 CHF.
- Phoenix Group : Mediobanca passe de sousperformance à surperformance avec un objectif de cours relevé de 592 GBX à 760 GBX.
- Pihlajalinna : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 18,20 EUR à 17,50 EUR.
- Roche Holding : Bank Vontobel AG reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 268 à 280 CHF.
- SAAB : William O'Neil reprend la couverture avec une recommandation d'achat.
- Schneider Electric : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 272 à 280 EUR.
- Sika : Goldman Sachs reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 250 à 245 CHF.
- Sonova Holding : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 245 à 235 CHF.
- Straumann Holding : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 115 à 95 CHF.
- Technip Energies : RBC Capital maintient sa recommandation de performance de marché et relève l'objectif de cours de 33 EUR à 42 EUR.
- TF1 : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 13,50 à 13,70 EUR.
- Virbac : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 390 à 400 EUR.
Avis d'analystes du jour : ASML , Schneider, Legrand et ArgenX dans les petits papiers des brokers
ASML profite d'un double signal haussier avec un objectif porté à 1150 EUR et une nouvelle recommandation d'achat. ArgenX et Legrand voient leurs objectifs nettement relevés, tout comme Phoenix Group, désormais conseillé à surperformance. Fort abaissement de valorisation pour AB Science, Arkema et Haulotte.
Publié le 01/10/2025 à 08:33